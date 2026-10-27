به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مریم میرزاپور در نشست خبری که درپردیس دانشگاهی فرهنگیان ساری برگزار شد، گفت:این دانشگاه امسال در حوزه تربیت نیروی انسانی برای نظام آموزش و پرورش ۸۴۱ دانشجوپذیرش کرد که از این تعداد ۲۷۱ نفر بانو و ۵۷۰ نفر آقا هستند.

این عضو هیات علمی ریاضی دانشگاه فرهنگیان مازندران افزود: با پذیرش سه برابری ظرفیت دانشگاه توسط سازمان سنجش ازفردا یک هزار و۲۱۱ داوطلب بومی مازندران بعد از قبولی در مصاحبه‌های اختصاصی وارزیابی شایستگی دانشجو معلم یک سوم این پذیرفته شدگان در این دانشگاه مشغول به تحصیل می‌شوند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان مازندران نیز گفت: از ۱۹ رشته دانشگاهی دانشگاه‌های فرهنگیان کشورمازندران با ۱۳ رشته تحصیلی در جایگاه‌های برتر قرار دارد.

به گفته میرزاپور، در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۱۰ دانشجو دانشگاه فرهنگیان مازندران توانستند رتبه‌های برتر را کسب کنند و همچنین در سیزدهمین المپیاد دانشجویان کشور پنج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مازندران حائز رتبه شدند و به مرحله کشوری راه یافته‌اند.