مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ استان همدان برای نخستین بار برگزار شد و «عبدالله امیری» به عنوان نخستین رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس فدراسیون روئینگ در حاشیه این مجمع با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان همدان در این رشته افزود: ورزشکاران همدان توانسته‌اند مقام‌های ارزشمندی در رقابت‌های جهانی کسب کنند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت استان برای توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی است.

محسن شادی با اشاره به افزایش شمار ورزشکاران ساماندهی‌شده این رشته در کشور افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰ ورزشکار در رشته روئینگ ساماندهی شده بودند که امسال این تعداد به بیش از ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی استعداد‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها تصریح کرد: برنامه‌ریزی اصولی و استفاده از ظرفیت‌های موجود استان‌ها می‌تواند به پرورش ورزشکاران مستعد و حضور موفق‌تر آنها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی کمک کند.

رئیس فدراسیون روئینگ گفت: با فعالیت هیئت روئینگ استان همدان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ورزشی این استان، زمینه توسعه این رشته و شناسایی ورزشکاران مستعد بیش از گذشته فراهم شود.