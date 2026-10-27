به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین پیاده‌روی بانوان دستگاه‌های اجرایی در اراک برگزار شد.

پیاده‌روی بانوان دستگاه‌های اجرایی استان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و با هدف ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی کارکنان، در پارک شهدای گمنام برگزار شد.

نخستین پیاده‌روی بانوان دستگاه‌های اجرایی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و در راستای ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی کارکنان برگزار شد.

نصرالله نان‌بده، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان مرکزی، با اشاره به استقبال گسترده بانوان از این برنامه گفت: امیدواریم با استمرار چنین فعالیت‌هایی و حمایت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، زمینه افزایش سلامت، شادابی، تحرک و پویایی بانوان فراهم شود.