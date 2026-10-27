به مناسبت هفته تربیت بدنی؛
پیادهروی بانوان دستگاههای اجرایی اراک
نخستین پیادهروی بانوان دستگاههای اجرایی اراک در پارک شهدای گمنام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین پیادهروی بانوان دستگاههای اجرایی در اراک برگزار شد.
پیادهروی بانوان دستگاههای اجرایی استان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و با هدف ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی کارکنان، در پارک شهدای گمنام برگزار شد.
نخستین پیادهروی بانوان دستگاههای اجرایی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و در راستای ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی کارکنان برگزار شد.
نصرالله نانبده، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان مرکزی، با اشاره به استقبال گسترده بانوان از این برنامه گفت: امیدواریم با استمرار چنین فعالیتهایی و حمایت و مشارکت دستگاههای اجرایی، زمینه افزایش سلامت، شادابی، تحرک و پویایی بانوان فراهم شود.