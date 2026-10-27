سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: از برگزاری اردوی تیم ملی کاراته در این استان استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ولی پور با تاکید بر اینکه هیات‌های ورزشی نباید اسیر روزمرگی شوند، گفت: شیوه‌های سنتی بر برخی هیات‌های ورزشی در استان حاکم است، انتظار داریم طرح‌های نوآورانه در این هیات‌ها به ویژه هیات کاراته در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه همگانی شدن ورزش مورد تاکید اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری است، خاطرنشان کرد: برخی رشته‌های ورزشی بدون فدراسیون جهانی هستند، اما هیات‌های ورزشی در این رشته‌ها با حضور تعداد بالایی ورزشکار در کشور فعال هستند و باید به تربیت در حوزه ورزش باید اهمیت بدهیم.

ولی‌پور آموزش، ورزش و تربیت‌بدنی و درمان در قانون اساسی کشور مورد توجه است، بیان کرد: این سه مقوله بسیار حائز اهمیت هستند، در حوزه ورزش نباید تنها به موضوع تفریح یا قهرمانی توجه کرد، بلکه پرورش استعداد‌های ورزشی در رشته کاراته باید مورد توجه قرار بگیرد، تاثیرپذیری تربیتی جوانان در اماکن ورزشی بسیار بالاتر از مدارس و خانواده است، بنابراین در محیط‌های ورزشی باید موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.

در مجمع انتخاباتی هیات کاراته چهارمحال و بختیاری، شهرام امیدوار، رضا محمودی و زهرا خدابخشی به‌عنوان کاندید معرفی شدند و شهرام امیدوار با کسب ۱۱ رای به‌عنوان رئیس جدید هیات کاراته انتخاب شد.