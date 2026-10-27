دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره تقلب انتخاباتی که به بازداشت و محکومیت عاملان منجر شود، یک میلیون دلار جایزه تعیین کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد افرادی که درباره تقلب در انتخابات گذشته یا انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) اطلاعات ارائه کنند، در صورت بازداشت و محکومیت عاملان، یک میلیون دلار دریافت خواهند کرد.

این گزارش حاکیست: تنها یک هفته تا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) باقی مانده است و جمهوری‌خواهان خود را برای واکنش منفی رأی‌دهندگان به بازگشت ترامپ به کاخ سفید آماده می‌کنند. نظرسنجی‌ها و بازار‌های پیش‌بینی نشان می‌دهند حزب دموکرات شانس قابل‌توجهی برای کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره دارد.

بر اساس میانگین نظرسنجی‌های انتخاباتی کنگره در وب‌سایت ریل‌کلیرپالیتیکس، دموکرات‌ها با اختلاف هشت درصد پیشتاز هستند و به نظر می‌رسد برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان، شانس بالایی برای تصاحب چهار کرسی مورد نیاز خود دارند.

دموکرات‌ها برای دستیابی به اکثریت سنا نیز به چهار کرسی دیگر نیاز دارند، اما ابتدا باید در ایالت‌های رقابتی از جمله آیووا، آلاسکا و تگزاس پیروز شوند؛ ایالت‌هایی که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف قابل‌توجهی در آنها به پیروزی رسید.

بر پایه این گزارش، ترامپ در بیش از یک دهه فعالیت سیاسی خود بار‌ها درباره احتمال تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین به تکرار ادعا‌های نادرست درباره پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ ادامه داده است؛ انتخاباتی که در آن جو بایدن به پیروزی رسید.

این مواضع در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نیز ادامه داشته است. ترامپ جمعه گذشته اعلام کرد به وزارت دادگستری دستور داده است برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در آلاسکا اقدام کند، مشروط بر اینکه نامزد جمهوری‌خواهان با اختلاف اندکی شکست بخورد.

دن سالیوان، نامزد جمهوری‌خواه، در رقابتی نزدیک با مری پلوتا، نامزد دموکرات، قرار دارد. ترامپ مدعی شده است حضور نامزد دیگری به نام دنیل جی. سالیوان جونیور در برگه رأی ممکن است رأی‌دهندگان را سردرگم کند.

ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر و مرداد ۱۴۰۵) نیز در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا، مجموعه‌ای از ادعا‌های جنجالی درباره آسیب‌پذیری گسترده نظام انتخاباتی این کشور مطرح کرد. از جمله ادعا‌های وی این بود که چین اطلاعات ثبت‌نام انتخاباتی ۲۲۰ میلیون آمریکایی را سرقت کرده است.

دولت ترامپ همچنین رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر انتخابات در پیش گرفته و از ایالت‌ها خواسته است اطلاعات ثبت‌نام رأی‌دهندگان را در اختیار دولت فدرال قرار دهند. مقام‌های دولت آمریکا استدلال می‌کنند که برای اطمینان از اعتماد عمومی به انتخابات، باید تدابیر سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شود.