به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وحید نوروزی در آیین معرفی معاون صیانت و حفاظت صداوسیمای مرکز بوشهر با اشاره به اهمیت جایگاه حراستی و حفاظتی در رسانه ملی اظهار داشت: معاونان صیانت در صدا و سیمای استان‌ها، نقش دبیری و هماهنگی پدافند غیرعامل را بر عهده دارند و در شرایط بحرانی، از جمله اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگر چالش‌های رسانه‌ای، نقشی فعال و تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند.

وی هدف نهایی این معاونت را ایجاد فضایی امن و پویا برای کارکنان دانست و افزود: ما در صداوسیما به دنبال ایجاد بستری برای ظهور انگیزه، رفتار‌ها و کنش‌های انقلابی هستیم تا همکارانمان در عرصه رسانه، با آرامش فکر و امنیت روحی، بتوانند ماموریت‌های خود را به بهترین نحو انجام دهند.

نوروزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاش‌ها، پرچم جمهوری اسلامی ایران همواره بر بلندای تاریخ، سرزمینمان و منطقه غرب آسیا در اهتزاز بماند.

در این مراسم شریف سمینی به عنوان معاون صیانت و حفاظت صداوسیمای مرکز بوشهر معرفی شد.