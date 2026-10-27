به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات هیئت‌رئیسه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم برگزار شد و اعضای اصلی این فراکسیون برای کل مدت زمان این دوره از مجلس شورای اسلامی با آرای نمایندگان مشخص شدند.

بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده، کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس به عنوان رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت برگزیده شد.

همچنین عثمان سالاری به عنوان نایب‌رئیس و محمدقسیم عثمانی به عنوان سخنگوی فراکسیون نمایندگان اهل سنت معرفی شدند. علاوه بر این، محمد نوردهانی و عبدالغفور امان‌زاده به عنوان دبیران این فراکسیون تا پایان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیدند.