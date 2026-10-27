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رئیس پلیس راه استان اصفها: پلیس راه در خصوص لغزندگی محورهای استان اصفهان تا پایان هفته هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان، با اشاره به فعالشدن هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان، گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از امروز سهشنبه ۵ آبان تا پنجشنبه ۷ آبان، بسیاری از مناطق استان بهویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی، شاهد بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی میشود.
سرهنگ عبدالرضا میرزایی با بیان اینکه این شرایط جوی میتواند تردد در محورهای برونشهری را با اختلال مواجه کند، ادامه داد: با فرارسیدن بارشها، سطح جادهها لغزنده میشود و احتمال کاهش دید رانندگان در حین تردد وجود دارد؛ بنابراین انتظار میرود کاربران راه با درایت و آرامش بیشتری رانندگی کنند.
وی به رانندگان توصیه کرد: ضمن پایبندی به سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، در هنگام وقوع بارندگی و گردوخاک با احتیاط حرکت کنند کنند؛ همچنین از سبقتهای غیرمجاز و توقف در حاشیه جادهها خودداری کرده و تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.
سرهنگ میرزایی به خودروهای دارای سطح جانبی زیاد و وانتبارها نیز توصیه کرد؛ این رده از وسایل نقلیه در محورهای بادخیز استان باید کنترل فرمان و وضعیت وسیله نقلیه را با توجه ویژهای در دست داشته باشند و پیش از حرکت، سلامت تجهیزات ایمنی، برفپاککنها و چراغهای خودرو را مورد بازبینی قرار دهند.
وی ادامه داد: شهروندان قبل از عزیمت به جاده، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند.