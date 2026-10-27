به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان، با اشاره به فعال‌شدن هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز سه‌شنبه ۵ آبان تا پنجشنبه ۷ آبان، بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی، شاهد بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی می‌شود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی با بیان اینکه این شرایط جوی می‌تواند تردد در محور‌های برون‌شهری را با اختلال مواجه کند، ادامه داد: با فرارسیدن بارش‌ها، سطح جاده‌ها لغزنده می‌شود و احتمال کاهش دید رانندگان در حین تردد وجود دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود کاربران راه با درایت و آرامش بیشتری رانندگی کنند.

وی به رانندگان توصیه کرد: ضمن پایبندی به سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، در هنگام وقوع بارندگی و گردوخاک با احتیاط حرکت کنند کنند؛ همچنین از سبقت‌های غیرمجاز و توقف در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

سرهنگ میرزایی به خودرو‌های دارای سطح جانبی زیاد و وانت‌بار‌ها نیز توصیه کرد؛ این رده از وسایل نقلیه در محور‌های بادخیز استان باید کنترل فرمان و وضعیت وسیله نقلیه را با توجه ویژه‌ای در دست داشته باشند و پیش از حرکت، سلامت تجهیزات ایمنی، برف‌پاک‌کن‌ها و چراغ‌های خودرو را مورد بازبینی قرار دهند.

وی ادامه داد: شهروندان قبل از عزیمت به جاده، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های استان را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند.