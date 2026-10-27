معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این مجموعه بدون تصدی است و این کمبود در حوزه محیط بانی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح طرح قرنطینه تیمار و بازپروری حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده باقران، با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این مجموعه بدون تصدی است و این کمبود در حوزه محیط‌بانی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد، برای سال پیش رو، جذب نیروی محیط‌بان از طریق فرآیند استخدامی در سطح کشور پیش‌بینی شده که سهم خراسان جنوبی از این ظرفیت، حدود ۲۲ نفر برآورد می‌شود.

انصاری توسعه زیرساخت‌های حفاظتی، تأمین خودرو‌های عملیاتی و گسترش پایش هوشمند را از برنامه‌های سازمان برای ارتقای حفاظت از مناطق طبیعی عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش دوربین‌گذاری در زیستگاه‌ها، امکان پایش دقیق‌تر حیات‌وحش و کاهش مواجهه مستقیم محیط‌بانان با متخلفان را فراهم می‌کند.

او با اشاره به مشاهده دو قلاده یوزپلنگ از سوی محیط‌بانان در سال گذشته، این موضوع را نشانه‌ای از ظرفیت زیستی ارزشمند خراسان جنوبی دانست و بر اهمیت تقویت پایش و مستندسازی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر تأکید کرد.

به گفته او؛ راه‌اندازی طرح قرنطینه تیمار و بازپروری حیات‌وحش خراسان جنوبی، گامی مؤثر در حمایت از حیات‌وحش آسیب‌دیده و بازگرداندن گونه‌های قابل رهاسازی به زیستگاه‌های طبیعی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قدردانی از حمایت استاندار خراسان جنوبی و تلاش کارکنان محیط زیست استان افزود: با توجه به قرار گرفتن این منطقه در مسیر قاچاق حیات‌وحش ایجاد مرکزی تخصصی برای قرنطینه، درمان و بازپروری گونه‌های آسیب‌دیده اهمیت ویژه‌ای دارد، گونه‌هایی که پس از طی مراحل درمان و اطمینان از توانایی زیست در طبیعت، به زیستگاه خود بازمی‌گردند و موارد غیرقابل رهاسازی نیز در مراکز مجاز نگهداری می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی خراسان جنوبی، کمبود منابع آب، کاهش بارندگی و گسترش کانون‌های گرد و غبار را از مسائل مهم این استان دانست و افزود: تأمین حقابه تالاب‌ها از موضوعاتی است که سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی و با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند.

به گفته او؛ بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تأمین نیاز آبی تالاب‌ها بر عهده وزارت نیرو قرار دارد و حقابه طبیعت پس از آب شرب در اولویت قرار گرفته است.