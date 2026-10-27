مدیر سلامت محیط و کار استان یزد با هشدار درباره خطرات مرگبار قرص برنج، از شهروندان خواست موارد عرضه، مصرف و تبلیغات غیرمجاز این ترکیبات را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وحید جعفری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در صیانت از سلامت عمومی گفت: گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند در شناسایی موارد عرضه و استفاده غیرمجاز و پیشگیری از مسمومیت‌های احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: حتی اگر مورد مشاهده‌شده صرفاً یک آگهی تبلیغاتی در فضای مجازی یا سایر بستر‌های تبلیغاتی باشد، شهروندان می‌توانند آن را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند تا موضوع بررسی شود.

مدیر سلامت محیط و کار استان یزد از مردم خواست در صورت مواجهه با قرص برنج یا ترکیبات مشکوک، از جابه‌جایی، بازکردن، خردکردن، بوکردن یا دفع خودسرانه آنها خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت احتمال انتشار گاز یا مواجهه با آن، افراد باید بدون به خطر انداختن خود و دیگران، از محل آلوده فاصله بگیرند و تا زمان ارزیابی و انجام اقدامات ایمنی توسط نیرو‌های متخصص، از ورود مجدد به محیط خودداری کنند. همچنین در صورت احتمال مسمومیت، دریافت فوری خدمات پزشکی ضروری است و نباید به درمان‌های خانگی یا روش‌های خودسرانه برای خنثی‌سازی این مواد متوسل شد.

وحید جعفری در پایان خاطرنشان کرد: قرص برنج برای مصرف خانگی نیست و استفاده غیرمجاز از آن می‌تواند جان مصرف‌کننده و سایر افراد حاضر در محیط را به خطر بیندازد. شهروندان ضمن خودداری از خرید و استفاده از این ترکیبات، موارد عرضه، مصرف و تبلیغات غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند؛ چراکه صیانت از سلامت جامعه، علاوه بر نظارت دستگاه‌های مسئول، به آگاهی و مشارکت فعال مردم نیز نیاز دارد.