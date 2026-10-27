به گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا در شرایطی ۱۶ تا ۲۳ آبان برگزار می‌شود که تیم‌های دختران و پسران ایران در رده‌های سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال مقابل رقبای آسیایی خود قرار خواهند گرفت.

در این مسابقات که به میزبانی جاکارتا، اندونزی برگزار خواهد شد؛ در بخش دختران تیم‌های ایران، استرالیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین و تایلند حضور دارند. همچنین در بخش پسران نیز ایران، استرالیا، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، تایلند، ژاپن، عربستان و امارات به میدان خواهند رفت.

ارسلان محمدی و صحابه فرد هدایت تیم‌های پسران و دختران ایران را بر عهده دارند و حمید مبارکی به عنوان مربی پسران تیم اعزامی را همراهی خواهد کرد. محمد نقاشیان و سمیرا قدسی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی در این رویداد حضور خواهند داشت. کاوران کشورمان ۱۳ آبان تهران را به مقصد اندونزی ترک خواهد کرد.