به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، با تشریح آخرین وضعیت مولد سازی اموال مازاد دولت در استان گفت: شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد دولتی، گامی مهم در راستای افزایش بهره وری دارایی‌های عمومی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی موجود است.

ناصر یارمحمدیان با اشاره به شناسایی ۲۵۷ ملک مازاد دولت در استان افزود: از این تعداد، ۲۴۲ ملک در کارگروه استانی مصوب شده و برای ۲۱۰ ملک نیز مجوز‌های مربوط به مازاد بودن از سوی مراجع ملی و استانی دریافت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به اقدامات اجرا شده در خصوص مولدسازی این املاک گفت: بر اساس آمار ثبت شده، اقدامات ارزش افزایی برای ۱۳۵ ملک اجرا شده، ۷۵ ملک مورد کارشناسی قرار گرفته و ۳۴ ملک نیز در مرحله مزایده قرار دارد، همچنین، ۶ ملک از طریق فروش و تهاتر تعیین تکلیف شده است.

یارمحمدیان ادامه داد: مولدسازی اموال مازاد دولت، علاوه بر ساماندهی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند زمینه بهره برداری اقتصادی مناسب‌تر از املاک و دارایی‌های موجود را فراهم کند و به ارتقای کارآمدی مدیریت دارایی‌های عمومی بینجامد.

وی بر اهمیت استمرار فرایند شناسایی، بررسی کارشناسی و پیگیری مراحل قانونی اموال مازاد تأکید کرد و گفت: پیگیری منظم مراحل مولدسازی و تعیین تکلیف املاک شناسایی‌شده، از جمله محور‌های مهم برای استفاده بهینه از ظرفیت دارایی‌های دولت در استان اصفهان است.