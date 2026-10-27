به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام مشاهده لاشه یک قلاده فوک خزری در میانکاله گفت: آنچه در سواحل مازندران رخ می‌دهد فراتر از یک حادثه محیط زیستی ساده است؛ هر لاشه کشف شده گواهی بر یک بحران پنهان است.

روح‌الله اسماعیلی با کشف جدیدترین لاشه فوک خزری در ساحل میانکاله زنجیره مرگ در سواحل استان بار دیگر تداوم یافت و آمار تلفات این گونه کمیاب از ابتدای امسال به رقم هشداردهنده ۳۷ قلاده رسید.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد: به دلیل گذشت زمان از مرگ این حیوان لاشه در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشته و امکان کالبدگشایی علمی برای یافتن علت مرگ میسر نبوده است.

وی با تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان گفت: با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیده‌بانی محیط زیست در همه سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، به سامانه ۱۵۴۰ تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست، اطلاع‌رسانی کنند تا برنامه‌های تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز (IUCN) است. این گونه، به عنوان زیباترین، نادرترین و کوچکترین گونه فوک در جهان معروف است و حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، به عنوان رأس هرم اکوسیستم خزری، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.