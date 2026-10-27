آخرین وضعیت طرح های معدنی استان، با تمرکز بر روند تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های فرآوری معدن طلای دیلک‌وردی شهرستان چالدران و معدن تیتانیوم قره‌آغاج ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در آذربایجان‌غربی، مهندس لطفی، مدیرعامل مؤسسه امین، با دکتر سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت طرح های معدنی استان، با تمرکز بر روند تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های فرآوری معدن طلای دیلک‌وردی شهرستان چالدران و معدن تیتانیوم قره‌آغاج ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، واحد فرآوری معدن طلای دیلک‌وردی چالدران آماده بهره‌برداری می‌شود و همچنین روند پیشرفت پروژه احداث واحد فرآوری معدن تیتانیوم قره‌آغاج پیشرفت فاز مطالعاتی و تکمیل اکتشافات را سپری کرده است.