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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان: زیر ساخت برق ۳۱ سایت نهضت ملی مسکن اصفهان تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شتاب در روند برقرسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت:در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن و توسعه خدمترسانی به مردم، با تلاش همکاران این شرکت در نیمه نخست امسال، احداث شبکههای برقرسانی به بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در ۱۴ شهرستان استان تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
محمد مرادی افزود: این طرحها در قالب ۳۱ سایت مسکونی و با اجرای ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۴۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۵۰ مجموعه پست هوایی با ظرفیت ۶۴۶۰ کیلوولتآمپر و با اعتبار ۱۵۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی گفت: این موفقیت گامی بلند در مسیر خدمترسانی پایدار و پشتیبانی از توسعه شهری است.