به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شتاب در روند برق‌رسانی به طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت:در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن و توسعه خدمت‌رسانی به مردم، با تلاش همکاران این شرکت در نیمه نخست امسال، احداث شبکه‌های برق‌رسانی به بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در ۱۴ شهرستان استان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

محمد مرادی افزود: این طرح‌ها در قالب ۳۱ سایت مسکونی و با اجرای ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۴۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۵۰ مجموعه پست هوایی با ظرفیت ۶۴۶۰ کیلوولت‌آمپر و با اعتبار ۱۵۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی گفت: این موفقیت گامی بلند در مسیر خدمت‌رسانی پایدار و پشتیبانی از توسعه شهری است.