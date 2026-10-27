به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا جعفری مدیر امور انتقال ناحیه جنوب شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو و آثار مخرب احتمالی آن بر شبکه برق این ناحیه گفت: در این راستا، بازدید‌های میدانی از خطوط شبکه انجام و یکی از دکل‌های بحرانی در مسیر ارتباطی شادگان به آبادان شناسایی و در کمتر از ۷۲ ساعت بازسازی و رفع اشکال شد.

او افزود: آچارکشی اتصالات خطوط برق نیز با هدف ارتقای ایمنی شبکه و پیشگیری از بروز حوادث انجام شد.

مدیر امور انتقال ناحیه جنوب شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: ۱۸ زنجیر مقره فرسوده ۲۳۰ کیلوولت در خطوط انتقال و فوق‌توزیع منطقه نیز شامل آبادان، خرمشهر، شادگان، اروند، چوئبده، مینوشهر و دارخوین تعویض شد.

جعفری افزود: مسیر‌های دسترسی به دکل‌های مهم منطقه نیز با توجه به باتلاقی بودن زمین بهسازی شد تا در صورت بروز حادثه، دسترسی به محل برای انجام عملیات رفع اشکال با مشکل مواجه نشود.