به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر علمی کنفرانس گفت: بیش از ۳۵۰ پژوهشگر، محقق و استاد از ۱۲ دانشگاه کشور و کشور‌های انگلیس، کره جنوبی، ترکیه و ایتالیا به‌صورت حضوری و مجازی در این کنفرانس شرکت کردند.

قنبرعلی شیخ‌زاده افزود: از ۳۴۶ مقاله ارسال‌شده به این رویداد، ۲۵۷ مقاله پذیرفته شده است و مقاله‌ها در قالب پوستر ارائه می‌شوند.

وی گفت: این کنفرانس دو روزه با همکاری انجمن علمی انرژی ایران و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌های علمی، نشست‌های تخصصی، نمایشگاه دستاورد‌ها و استارت‌آپ انرژی در حال برگزاری است.

بهزاد سلطانی، رئیس دانشگاه کاشان، نیز با اشاره به اجرای طرح دانشگاه کارآفرین گفت: این دانشگاه در حال حاضر ۳۰ هسته کارآفرینی دارد و آشنایی دانشجویان با تجاری‌سازی فناوری و کارآفرینی و تبدیل مسائل روز فناوری به محصول، از اهداف آن است.