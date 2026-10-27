

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد، از تجهیز سیستم گندزدایی آب روستای صدرآباد ندوشن به کلرزن خورشیدی با هدف ارتقای دقت گندزدایی، اطمینان از سلامت آب شرب و کاهش مصرف انرژی خبر داد.

مجتبی دهقان، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد، با اشاره به اجرای طرح توسعه استفاده از سامانه‌های گندزدایی خورشیدی گفت: تجهیز سیستم گندزدایی روستای صدرآباد ندوشن به کلرزن خورشیدی، گامی در راستای ارتقای کیفیت گندزدایی آب شرب، افزایش اطمینان از بهداشت آب و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک است.

وی افزود: نصب نسل جدید کلرزن‌ها، موسوم به کلرزن‌های خورشیدی، بر اساس بخش‌نامه دفتر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دستور کار مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.

دهقان با بیان اینکه این طرح تاکنون در چهار شهرستان اردکان، میبد، اشکذر و نیر اجرا شده است، اظهار داشت: استفاده از سامانه‌های گندزدایی خورشیدی علاوه بر کمک به بهبود فرایند گندزدایی، زمینه کاهش مصرف انرژی و بهره‌گیری از منابع انرژی پاک را فراهم می‌کند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد بر اهمیت استمرار اقدامات نظارتی برای حفظ کیفیت و سلامت آب شرب تأکید کرد و ارتقای بهداشت و سلامت آب شرب و استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک را از رویکرد‌های اجرای این طرح عنوان کرد.