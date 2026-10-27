به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بیژن ساسانی پور از فعالیت ده‌ها بندر صیادی، هزاران فروند شناور و اشتغال هزاران صیاد در استان خبر داد و استان بوشهر ۷۳۷ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس دارد و در بخش صید و صیادی دارای ۳۷ بندر، اسکله و مراکز تخلیه صید است.

وی افزود: در این ۳۷ مرکز تخلیه، ۵۴۹ فروند لنج صیادی، هزارو۴۷۲ فروند قایق صیادی و ۲۱ فروند شناور کلاس کشتی مستقر هستند که سالانه با دریافت مجوز ماهانه به دریا می‌روند و مشغول به کار می‌شوند. تعداد صیادان فعال استان نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر است که ماهانه در برگ تردد دریایی آنها ثبت شده و مشغول برداشت ذخایر از دریا هستند.

وی با اشاره به میزان برداشت آبزیان از دریا عنوان کرد: آمار برداشت سالانه ما شامل ماهی و میگو عددی بین ۶۵ تا ۶۶ هزار تن از انواع آبزیان خلیج فارس است که مهم‌ترین و ممتازترین آنها شامل ماهی شیر، شوریده، راشگو، هامون‌ماهی، سکه، کوت و سایر آبزیان می‌شود همچنین میزان صید میگو طی سال گذشته دوهزارو ۳۰۰ تن و امسال در زمان فصل صید به حدود دو هزار و ۵۰۰ تن رسید.

معاون صید و بنادر شیلات استان بوشهر درباره اقدامات انجام‌شده برای حفظ ذخایر آبزیان و مسئولیت‌های اجتماعی گفت: همان‌طور که از دریا استفاده می‌کنیم، باید برنامه‌ای برای حفظ، بهسازی و نسل‌های آینده داشته باشیم؛ چرا که این سرمایه‌ها انفال عمومی و متعلق به نسل‌های آینده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا، شرکت‌ها طی مسئولیت‌های اجتماعی خود در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ (دو سال متوالی) هر ساله تعداد ۱۳۰ هزار قطعه ماهی «شانک زردباله» را در دریا رهاسازی کردند همچنین ۴۰۰ عدد زیستگاه مصنوعی در آب‌های شهرستان‌های عسلویه و کنگان استقرار یافت تا تنوعی برای آبزیان ایجاد شود و صرفاً برداشت خالی از دریا صورت نگیرد.

ساسانی‌پور در خصوص مقابله با صید غیرمجاز گفت: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر به‌منظور حفظ ذخایر و برداشت مسئولانه و بهینه، ماموریت‌های مستمر دارد اگر افرادی خارج از چارچوب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شیلات اقدام به برداشت از دریا کنند، یگان حفاظت با آنها برخورد قاطع و قانونی می‌کند.