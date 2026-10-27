نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور ایران در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) می‌تواند به توسعه تجارت گاز، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های انرژی با کشور‌های تولیدکننده کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد شهرکی، با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو، گفت: حضور ایران در این نشست فرصتی برای تقویت دیپلماسی انرژی، توسعه تجارت گاز و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری با کشور‌های تولیدکننده است.

وی افزود: یکی از محور‌های مهم این سفر باید تبدیل ذخایر عظیم گازی ایران به ظرفیت پایدار تولید، تجارت و ارزش‌آفرینی اقتصادی باشد؛ زیرا برخورداری از ذخایر زیرزمینی به‌تنهایی به معنای قدرت صادراتی نیست و تحقق این ظرفیت به سرمایه‌گذاری، فناوری، توسعه میدان‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال نیاز دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تحولات بازار جهانی گاز در سال‌های اخیر گفت: تغییر مسیر‌های تجارت انرژی، توسعه گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی)، افزایش رقابت میان عرضه‌کنندگان و ضرورت تأمین امنیت انرژی، اهمیت حضور فعال ایران در سازوکار‌های چندجانبه انرژی را دوچندان کرده است.

شهرکی همکاری ایران و روسیه را دارای ظرفیت‌هایی در حوزه توسعه میدان‌های نفت و گاز، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری در تأسیسات، تجارت و سوآپ گاز و توسعه کریدور‌های انتقال انرژی دانست و تأکید کرد: باید میان توافق‌های سیاسی، تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های اجرایی تفاوت قائل شد.

وی افزود: توافق‌های گازی باید بر پایه مطالعات فنی و اقتصادی، تعیین حجم و مدت تعهدها، ظرفیت خطوط انتقال، سازوکار قیمت‌گذاری، تضمین‌های قراردادی و تأمین مالی شکل بگیرند تا به نتایج عملی و قابل سنجش منتهی شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیوند دیپلماسی گازی با مدیریت ناترازی انرژی در داخل کشور را ضروری دانست و گفت: توسعه همکاری‌های خارجی باید هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید قابل تحویل، بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات شبکه، جمع‌آوری گاز‌های همراه و ارتقای بهره‌وری انرژی دنبال شود.

شهرکی با بیان اینکه معیار موفقیت دیپلماسی گازی، تعداد دیدار‌ها یا اسناد امضاشده نیست، افزود: تبدیل مذاکرات به قرارداد‌های قابل اجرا، سرمایه‌گذاری مؤثر، افزایش ظرفیت تولید و تجارت پایدار و ایجاد منافع اقتصادی قابل اندازه‌گیری برای کشور، معیار‌های اصلی ارزیابی این دیپلماسی هستند.

وی گفت: ایران باید از جایگاه دارنده ذخایر عظیم گاز طبیعی به جایگاهی متناسب در تولید رقابت‌پذیر، تجارت منطقه‌ای و زنجیره ارزش انرژی دست یابد؛ هدفی که به گفته او، با پیوند دیپلماسی انرژی با اصلاح ساختار‌های داخلی، بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری هدفمند محقق می‌شود.