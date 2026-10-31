رسانه‌ها و اخبار آنلاین، پر شده است از تصاویر و ویدیو‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی، تغییر صدا‌های هوش مصنوعی و همچنین اخبار‌های جعلی، در حوزه‌های مختلف. اکنون، این خطر جدی وجود دارد که به زودی سیستم‌های هوش مصنوعی از بشر هوشمندتر شوند. این فقط یک مشکل علمی تخیلی نیست، بلکه مشکلی جدی است، که احتمالاً به زودی به وجود خواهد آمد و سیاستمداران باید به فکر این باشند که اکنون در مورد آن چه کاری انجام دهند. برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، شفافیت در الگوریتم‌ها و سیستم‌های نظارتی قوی اعمال شود. سیستم‌های هوش مصنوعی، با توجه به الگوریتم‌های از پیش نوشته خود، می‌توانند منجر به بروز یک سری مشکلات اخلاقی و اجتماعی، شوند. برای مثال، هوش مصنوعی، می‌تواند خبر‌های جعلی و اطلاعات نادرست را گسترش دهد. همچنین، هوش مصنوعی با تاثیر روی سلامت روان انسان‌ها و کاهش تعاملات میان آنها، میزان همدلی و همدردی را، کاهش داده و از این طریق منجر به شیوع اختلالات روانی بی شماری می‌شود. یکی دیگر از معایب هوش مصنوعی، شفاف نبودن عملکرد آن است. در واقع، بسیاری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به‌صورت جعبه سیاه عمل می‌کنند؛ به این معنی که فرایند تصمیم‌گیری آنها، برای کاربران، به‌طور کامل، قابل‌فهم نیست. بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه آنهایی که از یادگیری عمیق استفاده می‌کنند، شامل میلیون‌ها الگوریتم و پارامتر و ارتباط‌های پیچیده هستند که درک‌شان برای کاربران معمولی، دشوار است. به‌همین دلیل، نمی‌توان پدیده شفافیت کامل را از هوش مصنوعی، انتظار داشت.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی