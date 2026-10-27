



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاظم اسماعیلی‌شعار، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی که در جوار مزار شهدای حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های یک ساله این سازمان، جزئیات برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت را تشریح کرد.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی از روز جمعه هشتم آبان بیان کرد: نخستین برنامه این هفته، رزمایش «جان‌فداییان دانش‌آموزی» است که در مصلا‌های نماز جمعه برگزار می‌شود. در این برنامه، ۱۵ هزار دانش‌آموز به نیابت از ۱۵ هزار شهید استان فارس حضور می‌یابند و پیش از اقامه نماز جمعه نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای آنان تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با بیان اینکه در مجموع ۴ هزار برنامه در مدارس استان اجرا خواهد شد، شعار محوری امسال را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» اعلام کرد و افزود: این شعار بر سه مؤلفه مهم، یعنی یادگیری و توانمندسازی، نقش‌آفرینی و سازندگی و همچنین ایستادگی و روحیه ایثار و مقاومت تأکید دارد.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: مراسم ۱۳ آبان امسال علاوه بر راهپیمایی دانش‌آموزی، با تجمع شرکت‌کنندگان نیز همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحولات اخیر و شهادت جمعی از فرماندهان، دانش‌آموزان و رهبر شهید انقلاب، حضور مردم در این مراسم گسترده‌تر از برخی تجمعات ماه‌های گذشته باشد.

وی درباره مسیر راهپیمایی در شیراز توضیح داد: اعلام جزئیات رسمی مراسم بر عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است؛ با این حال، مسیر پیش‌بینی‌شده از میدان شهدا به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) خواهد بود و محل نهایی تجمع نیز متعاقباً اعلام می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس، این مراسم از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان آغاز خواهد شد و اطلاعات مربوط به سخنران برنامه نیز از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به گستره فعالیت‌های این تشکل در مدارس استان گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مقاومت بسیج دانش‌آموزی در مدارس فارس فعالیت دارند و برنامه‌ریزی شده است که در ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز این واحد‌ها راه‌اندازی شوند.

وی شمار دانش‌آموزان عضو سامانه تشکل بسیج دانش‌آموزی را بیش از ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی امسال، تقویت ساختار تشکیلاتی بسیج دانش‌آموزی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان در فعالیت‌های این مجموعه است.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر فراگیرشدن فرهنگ بسیج و توصیف رهبر شهید انقلاب از بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان تشکلی امین و متدین، بر ضرورت گسترش فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی به حوزه نظامی محدود نیست، اظهار داشت: بخش عمده مأموریت‌های این سازمان در زمینه‌های علمی، فرهنگی، جهادی، رسانه‌ای، فضای مجازی و تقویت کنشگری دانش‌آموزان در محیط مدرسه تعریف شده است.

اسماعیلی‌شعار در تشریح عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس گفت: با وجود تعطیلی مدارس در برخی مقاطع و محدودیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های حضوری، فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف دنبال شد.

وی افزود: در قالب برنامه راهیان نور، ۱۵ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در طرح راهیان پیشرفت نیز ۷۰ هزار دانش‌آموز از دستاورد‌ها و جلوه‌های پیشرفت کشور بازدید کردند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین به فعالیت‌های جهادی دانش‌آموزان در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، دانش‌آموزان برای رنگ‌آمیزی، بهسازی و شاداب‌سازی یک‌هزار و ۲۰۰ کلاس درس مشارکت کردند.

وی با اشاره به انگیزه دانش‌آموزان حاضر در این فعالیت‌ها بیان کرد: حضور در جمع دانش‌آموزانی که در گرمای تابستان برای بهبود فضای آموزشی تلاش می‌کردند، جلوه‌ای از روحیه مسئولیت‌پذیری و امید را به نمایش می‌گذاشت. آنان با وجود دشواری‌های کار، تلاش می‌کردند کلاس‌ها را برای آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان دیگر آماده کنند.

تهیه ۲۵ هزار بسته نوشت‌افزار با مشارکت دانش‌آموزان جهادی

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی این مجموعه اظهار کرد: سال گذشته در قالب طرح «توکات»، تعداد ۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر با ارزشی بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان تهیه شد.

به گفته وی، این طرح با هدف تأمین اقلام کمک‌آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان بومی استان اجرا شد و دانش‌آموزان جهادی در مراحل مختلف آن مشارکت داشتند؛ اقدامی که از نظر گستره اجرا، تجربه‌ای قابل توجه در سطح کشور به شمار می‌رفت.

اسماعیلی‌شعار تعداد دانش‌آموزان مشارکت‌کننده در فعالیت‌ها و حرکت‌های جهادی را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرد.

وی در ادامه به فعالیت‌های دانش‌آموزی در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، تلاش شد بستر مناسبی برای حضور و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های جمعی فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس افزود: در قالب طرح‌هایی با عنوان «میدانیار» یا «میداندار»، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دانش‌آموز در دوره‌ها و برنامه‌های تجمعی مشارکت کردند.

اسماعیلی‌شعار با تشریح رویکرد جدید سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس اظهار کرد: یکی از اولویت‌های امسال، تخصصی‌ترشدن مأموریت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری با برنامه‌های اجرایی مدارس است.

وی توضیح داد: هرگاه برنامه‌ای با مسئولیت ارکان مدرسه در حال اجرا باشد، ضرورتی برای ورود موازی بسیج دانش‌آموزی وجود ندارد؛ بلکه این مجموعه تلاش می‌کند در حوزه‌هایی نقش‌آفرینی کند که حضور تخصصی آن بتواند به رفع نیاز‌ها و بهبود کیفیت فعالیت‌ها منجر شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس سه محور اصلی این رویکرد را چنین تشریح کرد: نخست، شناسایی مدارسی که در برخی زمینه‌ها با کمبود برنامه یا خلأ اجرایی مواجه‌اند و طراحی مأموریت‌های متناسب برای پاسخ‌گویی به این نیازها؛ دوم، کمک به ارتقای کیفیت برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شوند، اما از نظر محتوا یا شیوه اجرا به تقویت و پشتیبانی تخصصی نیاز دارند؛ سوم، پیگیری مستمر استعداد‌های دانش‌آموزی پس از پایان برنامه‌ها و جشنواره‌های مقطعی.

به گفته وی، شناسایی دانش‌آموزان برتر زمانی اثربخش خواهد بود که زمینه ادامه فعالیت آنان نیز فراهم شود؛ ازاین‌رو، تلاش می‌شود این افراد به مراکز و مجموعه‌هایی متصل شوند که امکان رشد استعداد‌های علمی، فرهنگی و ورزشی آنان را فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این سازمان از فعالیت باشگاه خبرنگاران دانش‌آموزی «مبدا» خبر داد و گفت: بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در این مجموعه در مسیر آموزش و فعالیت حرفه‌ای در حوزه خبرنگاری قرار دارند و تعدادی از آنان نیز در این نشست خبری حضور داشتند.

وی همچنین از تشکیل گروه هوش مصنوعی بسیج دانش‌آموزی با ظرفیت ۱۰۰ نفر خبر داد و افزود: دانش‌آموزان مستعدی در این گروه فعالیت می‌کنند که توانایی‌های قابل توجهی در حوزه فناوری دارند.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه هوش مصنوعی گفت: در بیانات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت توجه جدی به این فناوری تأکید شده بود؛ چراکه بی‌توجهی به این عرصه می‌تواند زمینه وابستگی کشور‌ها به قواعد و استاندارد‌هایی را فراهم کند که دیگران تعیین می‌کنند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی هوش مصنوعی اظهار کرد: در یکی از المپیاد‌های دانش‌آموزی جهان که طی یکی دو هفته گذشته برگزار شد، ایران رتبه نخست حوزه هوش مصنوعی را به دست آورد. این موفقیت نشان می‌دهد که نسل نوجوان کشور از ظرفیت علمی و فنی بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین با اشاره به توانمندی برخی دانش‌آموزان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: در یکی از دیدارها، دانش‌آموزی ۱۲ یا ۱۳ ساله درباره توانایی‌های فنی خود در زمینه نفوذ به یک وب‌سایت خارجی و استخراج داده‌های آن صحبت می‌کرد. چنین نمونه‌هایی، ضرورت شناسایی و هدایت صحیح استعداد‌های فناوری در میان نوجوانان را نشان می‌دهد.

وی افزود: اهمیت این ظرفیت‌ها تنها به توانایی‌های فعلی دانش‌آموزان محدود نمی‌شود؛ بلکه باید به آینده نسلی نیز توجه داشت که در سال‌های پیش رو می‌تواند در عرصه فناوری و رقابت‌های جهانی نقش‌آفرینی کند.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به دیگر موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی گفت: امسال نمایندگان کشور در پنج رشته المپیادی موفق به کسب رتبه نخست جهان شدند و در یکی از این رشته‌ها نیز هر پنج دانش‌آموز ایرانی به مدال طلا دست یافتند.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی در فضای مجازی اظهار کرد: شبکه دانش‌آموزی «صدرا» با مشارکت ۳ هزار دانش‌آموز فعال در این حوزه فعالیت می‌کند و برنامه‌های مختلفی برای تقویت حضور هدفمند دانش‌آموزان در فضای مجازی در حال اجراست.