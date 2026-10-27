دانشگاه فرهنگیان اردبیل کانون فریاد اعتراض به محدودیت‌های دینی در جمهوری آذربایجان بود؛ تجمع‌کنندگان با تأکید بر لزوم احترام به ارزش‌های اسلامی، خواستار صیانت از حقوق مذهبی مسلمانان و آزادی پایبندی به حجاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دانشگاه فرهنگیان اردبیل کانون فریاد اعتراض به محدودیت‌های دینی در جمهوری آذربایجان بود؛ تجمع‌کنندگان با تأکید بر لزوم احترام به ارزش‌های اسلامی، خواستار صیانت از حقوق مذهبی مسلمانان و آزادی پایبندی به حجاب شدند.

محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، واکنش‌هایی را در میان فعالان دانشجویی و دانشگاهیان اردبیل را به دنبال داشته است؛ موضوعی که علاوه بر حق انتخاب پوشش، از منظر هویت دینی و شیعی مردم این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.