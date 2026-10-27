سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام ۴۰ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور در شمال‌غرب و جنوب کشور خبر داد. این سازمان همچنین از بازسازی ۶۴۰ مدرسه و اجرای طرح‌های متنوع تربیتی در ۱هزار و ۴۰۰ مدرسه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جهانگیر اسلام‌پرست، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی، در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، از حجم گسترده فعالیت‌های این سازمان در استان پرده برداشت.

اسلام‌پرست با اشاره به برنامه‌های اعزام دانش‌آموزان اعلام کرد: تاکنون ۲۵ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور اعزام شده‌اند و برنامه‌ریزی برای اعزام ۴۰ هزار دانش‌آموز به این اردو‌ها در استان در دستور کار است.» وی افزود: «علاوه بر اعزام به مناطق شمال‌غرب، قرار است ۲ هزار دانش‌آموز از مقاطع متوسطه اول و دوم به مدت پنج روز به اردو‌های راهیان نور در جنوب کشور، از جمله منطقه میناب، اعزام شوند تا با ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار آشنا شوند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی با اشاره به زیرساخت‌های این سازمان در مدارس گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۰۰ مدرسه در استان دارای پایگاه بسیج هستند که ۴۰۰ واحد از آنها در مقطع متوسطه فعالیت می‌کنند. این پایگاه‌ها که با عنوان “واحد‌های پیشگام” شناخته می‌شوند، دانش‌آموزان را در قالب دوره‌های “یاوران ولایت” برای مدیریت و استعدادیابی آموزش می‌دهند.

وی همچنین از برگزاری ۱هزار و ۴۰۰ یادواره شهدا در مدارس استان خبر داد و تأکید کرد که تمامی این برنامه‌ها بر پایه اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعتلای بسیج تدوین شده است.

اسلام‌پرست در بخش پایانی گزارش خود به اقدامات عملی و جهادی این سازمان اشاره کرد و گفت: بازسازی مدارس از جمله ۶۴۰ مدرسه در استان با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال بازسازی و شاداب‌سازی شده‌اند.

در زمینه حمایت‌های معیشتی هم در قالب پویش «همکلاسی مهربان»، چهار هزار بسته شامل پوشاک و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان توزیع شده است.

همچنین در طرح‌های تربیتی، ۲۱۸ مدرسه استان در حال اجرای طرح‌های ویژه‌ای نظیر «شهید عزیزاللهی»، «بهنام محمدی» و «شهید فهمیده» هستند.

وی در پایان، هدف از اجرای این طرح‌های متنوع را تقویت پیوند میان سه رکن اصلی جامعه یعنی «خانواده، مدرسه و مسجد» دانست.