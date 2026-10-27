تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهرکرد و اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ، با هدف حل بحران‌های محیط‌زیستی از طریق کاربرد نوآوری‌های دیجیتال در قالب خانه‌های فناور محیط زیست و بر اساس ظرفیت‌های آیین‌نامه شبکه مجد (شبکه ملی جامعه، دانشگاه و دولت)، منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این تفاهم‌نامه با استناد به مکاتبه ریاست عالی سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آیین‌نامه شبکه مجد و با موضوع «پیشنهاد بهره‌گیری از ظرفیت شبکه مجد در حل بحران‌های محیط‌زیستی» منعقد شده است.

محسن کریمی با اشاره به این‌که حل بحران‌های محیط‌زیستی شامل آب، خاک، هوا، تنوع زیستی، امنیت غذایی و خشکسالی نیازمند رویکرد علمی، کارشناسی و مبتنی بر شواهد است، افزود: شبکه مجد به‌عنوان سازوکار حکمرانی مشارکتی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه معین استان (دانشگاه شهرکرد)، کمیته‌های تخصصی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در حل مسائل محیط‌زیستی استان مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با انعقاد این تفاهم‌نامه، این اداره کل اقدام به ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک برای تقویت حکمرانی مشارکتی در حوزه محیط زیست و بهره‌گیری از نوآوری‌های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاک‌چین و رایانش ابری در قالب خانه‌های فناور محیط زیست کرده است.

کریمی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه شبکه مجد، امکان مشارکت فعال دانشگاه، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در شناسایی و حل بحران‌های محیط‌زیستی فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز تحقق رویکرد علمی و فناورانه در مدیریت مسائل محیط‌زیستی استان خواهد بود.