همایش ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی با هدف ایجاد تعامل میان حوزه‌های مهندسی، علوم پزشکی و رشته‌های بالینی از امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.

آغاز همایش ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی در مشهد

آغاز همایش ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر همایش ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی دانشیار مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این همایش با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت‌کننده با هدف ارائه راهکار‌های مؤثر برای حل مسائل حوزه سلامت و درمان برگزار شد.

مریم قربانی افزود برنامه‌های این همایش شامل سخنرانی‌های کلیدی، سمپوزیوم‌های موازی و نشست‌های ویژه با محوریت ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی است.

وی گفت: این رویداد، با حضور نمایندگان وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری و با هدف تقویت تعاملات علمی میان استادان ایرانی داخل و خارج از کشور برگزار می شود.

دبیر همایش ملی مهندسی پزشکی تأکید کرد: ماهیت میان‌رشته‌ای مهندسی پزشکی و پیشرفت ابزار‌های هوش مصنوعی، زمینه دستیابی به دستاورد‌های مؤثر در علوم شناختی را فراهم کرده است.

قربانی افزود شکل‌گیری طرح های ملی و میان‌رشته‌ای می‌تواند به حل مسائل پیچیده حوزه درمان کمک کند.

او در پایان با اشاره به مشارکت پژوهشگران رشته‌های پزشکی، روان‌شناسی، مهندسی الکترونیک و علوم اعصاب، گفت حدود ۵۰ مقاله علمی برای ارائه در قالب سخنرانی و پوستر پذیرفته شده است که در پایان، مقالات برتر جایزه ویژه کنگره را دریافت خواهند کرد.