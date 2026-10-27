به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در نشستی صمیمی با قضات این حوزه قضایی به تبیین برنامه عملیاتی سال پرداخت.



مقام ارشد قضایی استان در ادامه به هوشمندسازی قوه قضائیه پرداخت و گفت: ارجاع هوشمند پرونده از امور مهمی هست که می‌تواند در صحت، دقت و سرعت رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی بسیار مهم و حائز اهمیت باشد.

علی نژاد همچنین تاکید کرد:اخذ ضمانت الکترونیک هم از نوع آوری‌های ارزشمند قوه قضائیه است که در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

علی نژاد در ادامه به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق اشاره و گفت:باید پرونده‌های مسن و معوق در اولویت رسیدگی باشند و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه حرکت برنامه محور در اولویت کاری باشد گفت: امسال نیز به مانند چند سال اخیر دادگستری استان بر مدار این برنامه برای رسیدن به اهداف تعیینی حرکت می‌کند.

مقام ارشد قضایی استان به اهمیت مشورت اشاره و گفت:مشورت در امور بسیار مهم است و قضات جوان اگر بتوانند از قضات باتجربه مشورت بگیرند یقینا کیفیت رسیدگی آنها بالاتر خواهد رفت و این امر اصلاً منافاتی با استقلال قضایی ندارد بلکه کمک می‌کند آرای متقن و مستحکم صادر شود.

علی نژاد در ادامه با اشاره به نظام جدید آماری اظهار داشت: توجه به نظام جدید آماری خصوصا رعایت اوقات مرتبط با موضوعات حقوقی و کیفری باید مورد توجه مضاعف قرار گیرد.

در ابتدای این نشست رئیس دادگستری و دادستان نقده ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزه قضایی به نمایندگی از همکاران قضایی و اداری درخواست‌هایی را مطرح که علی نژاد در مورد آنها دستورات لازم را صادر نمود.