به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار با امیر قطر بر تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی تاکید کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در روسیه، با یکدیگر دیدار و درباره راهکار‌های توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط تهران و دوحه، بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

همکاری در حوزه انرژی، توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و تقویت هماهنگی میان کشور‌های صادرکننده گاز از جمله محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.