محمدحسین گلشنی در مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیا در عراق، فینالیست شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین گلشنی در ماده ریکرو مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیایی عراق، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از عراق به برتری رسید.

وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده قزاقستان به پیروزی رسید.

گلشنی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کمانداری از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.

وی در دیدار نهایی، پنجشنبه (۷ آبان) به مصاف نماینده آمریکا می‌رود که رنک دوازدهم دنیا را در اختیار دارد.