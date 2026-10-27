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رئیسکل دادگستری استان اصفهان، میزان رضایتمندی مردم از دادگستری شهرستان سمیرم را بر اساس نظرسنجیهای مردمی ۷۰ درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای اداری سمیرم گفت: میزان صلح و سازش در این شهرستان با راهاندازی دادگاه صلح از ۴۵ به ۵۵ درصد رسیده است که از میانگین کشوری بالاتر است.
وی افزود: برای بهبود رسیدگی و ارائه خدمات به مردم، ۱۶ نیروی جدید به کادر دادگستری اضافه شده است و ۸ قاضی در شعب مشغول به کار هستند.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت گسترش عدالت گفت: همه مسئولان قضایی موظفاند برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تلاش کنند و برنامههای خود را در راستای افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا پیش ببرند.
در این آیین، اسماعیل موحد به عنوان رئیس دادگستری سمیرم معرفی و از خدمات محمدرحیم رجایی قدردانی و محمدمهدی حقشناس نیز به عنوان دادستان سمیرم معرفی شد.