به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای اداری سمیرم گفت: میزان صلح و سازش در این شهرستان با راه‌اندازی دادگاه صلح از ۴۵ به ۵۵ درصد رسیده است که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: برای بهبود رسیدگی و ارائه خدمات به مردم، ۱۶ نیروی جدید به کادر دادگستری اضافه شده است و ۸ قاضی در شعب مشغول به کار هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت گسترش عدالت گفت: همه مسئولان قضایی موظف‌اند برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تلاش کنند و برنامه‌های خود را در راستای افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا پیش ببرند.

در این آیین، اسماعیل موحد به عنوان رئیس دادگستری سمیرم معرفی و از خدمات محمدرحیم رجایی قدردانی و محمدمهدی حق‌شناس نیز به عنوان دادستان سمیرم معرفی شد.