به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید قاسم موسوی‌فر در تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: در پی مراجعه یک زن جوان به اداره پنجم پلیس آگاهی و ثبت شکایت درباره سرقت طلا و ارز از منزلش، تحقیقات برای شناسایی عامل سرقت آغاز شد.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرده بود که با مردی آشنا شده و این فرد با وعده ازدواج اعتماد او را جلب کرده و به منزلش رفت‌وآمد داشته است. بنا بر اظهارات شاکی، متهم در یکی از مراجعات خود آبمیوه‌ای در اختیار او قرار داد که پس از نوشیدن آن، بیهوش شد و پس از به هوش آمدن متوجه سرقت اموالش شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران ادامه داد: کارآگاهان با بررسی دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات میدانی، رفت‌وآمد فرد مظنون به محل را بررسی کردند. پیگیری‌های تخصصی و بررسی تصاویر دوربین‌های اطراف نیز به شناسایی هویت متهم منجر شد.

به گفته این مقام انتظامی، مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم در محدوده تهرانپارس، با هماهنگی قضایی در عملیاتی او را بازداشت کردند.

سرهنگ موسوی‌فر افزود: متهم ابتدا اتهام سرقت را انکار کرد، اما پس از مواجهه با مستندات پرونده و شاکی، به ارتکاب سرقت اعتراف کرد. وی در اظهارات خود مدعی شد که با جلب اعتماد زن جوان و استفاده از آبمیوه حاوی قرص خواب‌آور، او را بیهوش کرده و طلا و ارزهایش را به سرقت برده است.

وی گفت: اموال مسروقه در محل نگهداری آنها کشف و پس از انجام مراحل قانونی به شاکی مسترد شد. پرونده نیز برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شده است.