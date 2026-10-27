معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان از فعالیت بیش از ۶۰ آمارگیر در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش «ثبتی‌مبنا» در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، احمد رفیعی میرزا گفت: در این شیوه، ابتدا اطلاعات از سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و سپس نقاط هدفی که نیازمند راستی‌آزمایی اطلاعات یا رفع نقص مدارک هستند، مورد بررسی میدانی قرار می‌گیرند.

او با تأکید بر لزوم اطمینان از هویت مأموران آمارگیر افزود: مأموران سرشماری دارای پوشش مشخص با نشان مرکز آمار ایران و کارت شناسایی معتبر دارای برچسب امنیتی هستند و شهروندان می‌توانند پیش از ارائه اطلاعات، هویت آنان را بررسی کنند.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان همچنین گفت: خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات دولت هوشمند «دولت من» و ورود به صفحه سرشماری، اطلاعات مربوط به خانوار خود را به‌صورت اینترنتی ثبت کنند.