رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد: اتصال بلوار شهید ابراهیمی‌ترک به بلوار‌های نصر و دشتی، بهبود ارتباطات ترافیکی این محدوده را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی اعتباری، از اجرای بلوار شهید ابراهیم ابراهیمی‌ترک به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر خبر داد و گفت: اتصال این محور به بلوار‌های نصر و دشتی، زمینه تکمیل نیم‌حلقه شمالی شهر یزد و بهبود ارتباطات ترافیکی این محدوده را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر یزد، در جریان بازدید از پروژه بلوار شهید ابراهیم ابراهیمی‌ترک، با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: این بلوار در امتداد مسیر موجود، از انتهای محدوده حسن‌آباد تا میدان تلاشگران، به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر در حال اجراست و یکی از بخش‌های طرح نیم‌حلقه شمالی شهر یزد به شمار می‌رود.

وی افزود: در برنامه توسعه این محور، اتصال به بلوار نصر از یک سو و بلوار دشتی از سوی دیگر پیش‌بینی شده است که با اجرای این بخش‌ها، نیم‌حلقه شمالی شهر تکمیل و ارتباط میان معابر این محدوده تقویت خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به شرایط زمین در محدوده اجرای پروژه گفت: این منطقه از بخش‌های کمتر توسعه‌یافته شهر است و وجود گودال‌ها و ناهمواری‌های متعدد، ضرورت اجرای عملیات تسطیح و آماده‌سازی زمین را افزایش داده است؛ ازاین‌رو، این عملیات برای فراهم‌کردن بستر مناسب اجرای مراحل بعدی پروژه در حال انجام است.

اعتباری درباره مشخصات فنی این بلوار نیز بیان کرد: عرض سواره‌رو در هر یک از مسیر‌های رفت و برگشت ۱۱ متر در نظر گرفته شده است و پس از پایان عملیات آماده‌سازی زمین، مراحل زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت اجرا خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی پیش‌بینی‌شده این پروژه تا نیمه سال آینده به پایان برسد و افزود: تکمیل این محور می‌تواند در توسعه شبکه معابر، بهبود دسترسی‌ها و تقویت ارتباطات ترافیکی در شمال شهر یزد مؤثر باشد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همدلی و مشارکت خانوادگی برگزار شد و زمینه‌ای برای حضور خانواده‌ها در یک فعالیت ورزشی عمومی فراهم کرد.

در پایان، از حضور و همراهی مردم، مسئولان و تمامی دست‌اندرکاران و مشارکت‌کنندگان در برگزاری این همایش قدردانی شد.