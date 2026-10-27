شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۵ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۷۷ درصدی و افت ۱۴۲ هزار و ۸۶۷ واحدی به ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱.۲ درصدی و ۲۶ هزار و ۸۱۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۷ هزارو ۵۴۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های انرژی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۰ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۲۸ درصد بازار معادل حدود ۲۶۱ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.