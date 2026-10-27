به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان مجازی با ارسال پیام‌هایی با عنوان کارت عروسی و ترغیب شهروندان به کلیک روی لینک‌های ناشناس و آلوده، تلاش می‌کنند به تلفن همراه افراد دسترسی پیدا کرده و اطلاعات شخصی و بانکی آنان را سرقت کنند.

وی از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس و نصب برنامه‌های مشکوک خودداری و پیش از هرگونه اقدام ، از اعتبار پیام و فرستنده آن اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان در صورت مواجهه با پیام‌های مشکوک، موضوع را از طریق مجاری رسمی به پلیس فتا اطلاع دهند.