به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش هچل از هفتم آبان به مدت یک ماه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 17 به مدت ۶۵ دقیقه در سالن استاد محمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود.

نمایش «هچل» به نویسندگی شروین حاجی‌آقاجانی و امیر افسر شیبانی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیر افسر شیبانی آماده اجرا شده است. این اثر در دسته نمایش‌های کودک و نوجوان و با سبک‌های رئالیسم جادویی، ماجراجویانه، درام، موزیکال، سورئال و کمدی معرفی شده است.

بر اساس خلاصه داستان منتشرشده در تیوال، «هچل» جهانی را روایت می‌کند که در آن خوبی‌ها وارونه شده‌اند، دروغ‌گویی به عادت تبدیل شده و مرز میان خوبی و بدی از بین رفته است. در این شرایط که اعتماد میان افراد دشوار شده، تنها یک نفر می‌تواند در برابر آشفتگی‌های پیش‌آمده بایستد.

آرین ناصری‌مهر، شروین حاجی‌آقاجانی، صبا اقرلو، مهدی بیابانی، مهدیه حدادی، فاطمه اسماعیلی، پرنیا علی‌پناهی، ملیکا زارع، درسا زرین، بردیا یدالهی، کیمیا حسین‌زاده و سارا کاظمیان بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل اجرایی این نمایش عبارت‌اند از: احسان خرم‌فر، دستیار کارگردان؛ نیلوفر صدیق، مسئول اتاق فرمان؛ حسین کاظمی، طراح صحنه؛ صبا اقرلو، طراح لباس و پوستر؛ فاطمه اسماعیلی، طراح عروسک و ماسک؛ حسین تبریزی و لیلا پرویزی، طراحان گریم؛ علی ذوالفقاری، طراح و مجری نور؛ فاطمه شوقی، مسئول روابط عمومی؛ محمد افضلی‌فر، نوازنده تمبک؛ و مژگان حسنی و وجیهه عزیزی، مسئولان دوخت لباس.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «هچل» در سایت تیوال مراجعه کنند.