حضور یکپارچه مردم مرزدار سردشت در رزمایش جانفدای ایران، گوشه ای از اقتدار و ایستادگی و غیرت مردمان این دیار برای حراست از امنیت میهن اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش جانفدای ایران با حضور مردم و مسئولان در شهرستان سردشت برگزار شد.

سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در این رزمایش با اشاره به حضور یکپارچه مردم سردشت در حمایت از ایران اسلامی گفت: حضور پرشور مردم این شهرستان، دشمنان را مأیوس می‌کند و نشان می‌دهد که سردشت همواره مرزدار ایران عزیز بوده است.

وی با بیان اینکه مردم سردشت از روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند، افزود: دشمنان با آگاهی از روحیه مقاومت و ایستادگی مردم این منطقه، حتی به بمباران شیمیایی سردشت روی آوردند، اما مردم این شهرستان همچنان با شجاعت از مرز‌های کشور دفاع کرده و در تأمین امنیت منطقه نقش‌آفرین بوده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به مجاهدت مردم ایران در جنگ‌های اخیر تصریح کرد: مردم سردشت در این حوادث نیز در تراز یک ملت مسلمان، قهرمان و ایران‌دوست ظاهر شدند و بار دیگر وفاداری خود را به میهن اسلامی نشان دادند.

سردار رجبی تأکید کرد: دشمنان و گروه‌های ضدانقلاب به‌خوبی می‌دانند که انتخاب مردم سردشت، جمهوری اسلامی ایران است و از همین روحیه وفاداری و مقاومت هراس دارند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی مردم برای دفاع از کشور گفت: مردم سردشت اعلام کرده‌اند که برای حفظ ایران از جان و مال خود می‌گذرند؛ این روحیه ایثار و فداکاری، شایسته مردم غیور و مرزدار این شهرستان است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی حضور مردم در رزمایش جانفدای ایران را نشانه روحیه انقلابی آنان دانست و خاطرنشان کرد: سردشت مرزی امن و مطمئن برای ایران اسلامی و نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان این آب‌وخاک است.

ریباز میرزایی، فرماندار سردشت نیز در این رزمایش با اشاره به مفهوم جانفدایی گفت: جانفدا یک فرهنگ و یک مکتب است که مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و فداکاری در راه میهن را در بر می‌گیرد؛ ارزش‌هایی که مردم ایران در دوران دفاع مقدس نیز آنها را به اثبات رساندند.

وی افزود: استکبار جهانی از مقاومت مردم ایران و رزمندگان هراس دارد و همین ایستادگی و روحیه فداکاری، عامل ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران است.