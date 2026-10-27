رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران : مدیریت ارزیابی ریسک کالا‌ها و خدمات و توسعه استاندارد‌های انرژی از طرح های جدید سازمان استاندارد است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مهدی علی‌پور در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد در سمنان گفت : این طرح ها با هدف مدیریت و بهینه‌سازی مصرف اجرا می شود.

وی با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، شعار و چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر را در پیوند با انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه مورد توجه قرار داد.

علی پور وضعیت استان سمنان را در حوزه استانداردسازی مطلوب و قابل توجه در سطح کشور ارزیابی کرد و به تشریح روند تأیید صلاحیت‌ها، استانداردسازی در زنجیره تأمین و ارزش کالا و خدمات و اجرای مقررات فنی بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی پرداخت.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان هم در این همایش با قدردانی از فعالان حوزه استاندارد، بر تبیین ضوابط و مقررات قانونی استاندارد در راستای رونق تولید، حمایت از کارآفرینان، توسعه خدمات مناسب به مردم و حمایت از کالا‌های استاندارد و باکیفیت ایرانی تأکید کرد.

استاندار همچنین مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مراکز تولید انرژی خورشیدی را از ضرورت‌های توسعه استان برشمرد.

مجید حیدریان، مدیرکل استاندارد استان سمنان، از برنامه‌های توسعه‌ای برای استفاده از انرژی‌های پاک در واحد‌های تولیدی، صنعتی، خانگی، تجاری و خدماتی خبر داد و گفت: توسعه این برنامه‌ها با هدف بهبود تراز انرژی و حفاظت از تولید، سلامت و محیط زیست دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه استاندارد افزود: استان سمنان دارای دو واحد برتر کشوری در این حوزه است و حدود هزار کارشناس کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

همچنین یک‌هزار و ۵۵ واحد زیر پوشش اداره‌کل استاندارد استان سمنان قرار دارند.

در پایان این همایش، از واحد‌های نمونه استان سمنان که در ارزیابی‌های ملی حائز رتبه شده‌اند و همچنین فعالان حوزه استاندارد، به پاس تلاش در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه فرهنگ استاندارد تجلیل شد.