مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت مصرف‌کنندگان، مدیران ۱۱ استان مشمول طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را موظف کرد تا با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه سوخت‌گیری بدون مشکل مسافران و خودرو‌های غیربومی در مسیر‌های عبوری را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست بررسی الزامات اجرایی طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، بر لزوم ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سوخت‌گیری در مناطق مشمول تأکید کرد.

وی در این نشست که با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان هدف، باید با دقت بالا و بدون ایجاد اختلال در روند سوخت‌رسانی انجام شود.

ویس کرمی با نام بردن از استان‌های مشمول طرح، شامل هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: مدیران این مناطق موظف هستند با اتخاذ تدابیر ویژه، امکان سوخت‌گیری خودرو‌های غیربومی و مسافران عبوری را در مسیر‌های مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری به‌راحتی فراهم کنند.

این مدیر ارشد حوزه نفت افزود: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین سوخت خودرو‌های عبوری، از محور‌های اصلی اجرای این طرح است تا فرآیند حذف کارت‌های اضطرانی و جایگزینی آن با شارژ لایه سوم سهمیه (نرخ ۱۰ هزار تومان) بر روی کارت‌های شخصی، بدون ایجاد مشکل برای مصرف‌کنندگان انجام شود.

در این نشست، چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای طرح و نحوه تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی در مناطق هدف، از طریق ویدئوکنفرانس با مدیران مناطق بررسی شد. همچنین تأکید شد که شناسایی دقیق جایگاه‌های عرضه بنزین با کارت‌های شخصی و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان، از الزامات اصلی برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح است.