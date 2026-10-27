سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، صبح امروز سه شنبه در یک تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، صبح امروز سه شنبه در یک تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه دو کشور بر اهمیت بهره‌گیری از دیپلماسی و تداوم رایزنی‌های سیاسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.