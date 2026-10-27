دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: قرار است امروز برای مشکلات بیمه سلامت پاسخ‌های فناورانه پیدا کنیم، ۶ سال پیش درباره قرائت تصاویر ماموگرافی با هوش مصنوعی برنامه‌ای کلید خورد و بیمه سلامت حمایت از این طرح را کلید زد و این طرح حالا به مشهد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران که به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت برگزار شد، گفت: خاصیت علم و فناوری این است که می‌گوید بزرگترین معضل‌ها را به ما بدهید تا این معضل‌ها را حل کنیم و قرار است امروز برای مشکلات بیمه سلامت پاسخ‌های فناورانه پیدا کنیم، ۶ سال پیش درباره قرائت تصاویر ماموگرافی با هوش مصنوعی برنامه‌ای کلید خورد و بیمه سلامت حمایت از این طرح را کلید زد و این طرح حالا به مشهد رسیده است.

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: هرجا با علم و فناوری موفق شدیم هزینه را کاهش بدهیم، باید به وسیله این هزینه از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم تا هزینه‌های دیگر را کاهش بدهیم. وقتی از هوش مصنوعی برای ماموگرافی استفاده کردیم، هزینه بیوپسی و نمونه‌برداری به یک پنجم رسید و به این معنی حفظ منابع است و این موضوع باید به اقدام بعدی منجر شود.

وی گفت: ریاست جمهوری روی محله محوری تاکید دارند و در خراسان رضوی بیمه یک محله را در نظر گرفته و قرار است پیشگیری را دنبال کند. پژوهشکده قلب در تهران، ۱۵۰۰ نفر را در ۶ سال پیگیری کرده و احتمال بروز سکته قلبی در این افراد را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: کار ما، مدل سازی است و به طور مثال بیماری انسدادی ریه را در کرمان و سرطان پستان را در مشهد مدل‌سازی کرده‌ایم. اگر در این مدل‌ها به نتایج اقتصادی و علمی و سلامت رسیدیم، به یک اقدام ملی تبدیل خواهد شد. باید دانست که جاری کردن ساختار‌های فناورانه در ساختار‌های سنتی کار دشواری است، ساز و کاری تعریف شده تا هر جا با علم و فناوری می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش بدهیم.

قانعی بیان کرد: بیمه سلامت باید تلاش کند؛ هوشمند شود، تا همه نظام سلامت به خط شوند و به سمت هوشمندسازی حرکت کنند، زیرا نمی‌توان فقط با یک بیمارستان و کلینیک هوشمند، چیزی را درست کرد، ابتدا بیمه‌های پایه سلامت را هوشمند کنیم. بیمه سلامت باید تلاش کند اپراتور سلامت راه اندازی کند و مسیر ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دهد، در معاونت علمی در دانشگاه تهران برنامه‌ای طراحی شد تا همه راهنما‌های بالینی الکترونیک شوند و چند راهنمای بالینی در حوزه سرطان خون را بیمه سلامت خرید راهبردی کرده است.