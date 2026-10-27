رئیس اداره صدور گواهینامه پلیس راهور استان قم، هزینه دریافت انواع گواهینامه رانندگی را اعلام کرد؛ بر این اساس، دریافت گواهینامه پایه یک حدود ۲۵ میلیون تومان، پایه دوم ۱۸ میلیون تومان و پایه سوم حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد و متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت نیز می‌توانند با پرداخت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از طرح گواهینامه آسان استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ امیر بختیاری، رئیس اداره صدور گواهینامه پلیس راهور استان قم، با تشریح هزینه‌های دریافت انواع گواهینامه رانندگی اظهار کرد: هزینه ثبت‌نام با توجه به نوع گواهینامه متفاوت است و متقاضیانی که در آزمون‌های آیین‌نامه یا عملی مردود می‌شوند، برای شرکت مجدد در آزمون باید هزینه مربوطه را پرداخت کنند.

وی با اشاره به هزینه دریافت گواهینامه پایه یک، ویژه رانندگی با خودرو‌های سنگین از جمله اتوبوس و کامیون، افزود: مجموع هزینه‌های دریافت این نوع گواهینامه حدود ۲۵ میلیون تومان است. هزینه شرکت مجدد در آزمون آیین‌نامه هزار تومان و هزینه هر بار شرکت مجدد در آزمون عملی ۴۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس اداره صدور گواهینامه پلیس راهور استان قم درباره گواهینامه پایه دوم، ویژه رانندگی با خودرو‌های نیمه‌سنگین مانند مینی‌بوس و کامیونت، بیان کرد: هزینه ثبت‌نام این گواهینامه ۱۸ میلیون تومان است و متقاضیان در صورت مردودی در آزمون آیین‌نامه باید هزار تومان و برای هر بار شرکت مجدد در آزمون عملی ۳۱۵ هزار تومان پرداخت کنند.

بختیاری با تشریح هزینه دریافت گواهینامه پایه سوم، ویژه خودرو‌های سواری و وانت، گفت: هزینه ثبت‌نام این گواهینامه حدود ۱۱ میلیون تومان است. همچنین هزینه آزمون مجدد آیین‌نامه هزار تومان و هزینه هر بار شرکت مجدد در آزمون عملی ۱۶۱ هزار تومان خواهد بود.

وی در ادامه به هزینه دریافت گواهینامه موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: برای دریافت این گواهینامه دو شیوه عادی و آسان در نظر گرفته شده است. در روش عادی، متقاضی باید ۱۰ جلسه کلاس تئوری و عملی را بگذراند که هزینه ثبت‌نام آن چهار میلیون تومان است.

رئیس اداره صدور گواهینامه پلیس راهور استان قم افزود: در طرح گواهینامه آسان، فرایند دریافت گواهینامه تسهیل شده و متقاضی می‌تواند مراحل معاینات پزشکی و آزمون‌های تئوری و عملی را در یک روز انجام دهد. هزینه ثبت‌نام در این طرح ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است.