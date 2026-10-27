به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: در راستای سیاست‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و ارتقای استاندارد‌های مراقبت از نوزاد و شیرخوار، کلاس آموزشی تخصصی ویژه کادر بخش‌های جراحی زنان، مامایی، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان NICU و اطفال در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد.

دکتر الهام رحیمی زاده با تاکید بر اهمیت حیاتی شیر مادر افزود: ارتقای دانش علمی و مهارت‌های ارتباطی پرسنل بخش‌های مرتبط با مادر و نوزاد، گامی استوار برای کاهش عوارض نوزادی و ترویج این فرهنگ ارزشمند در سطح جامعه دارد.

او بیان کرد: در این دوره آموزشی که تدریس آن را خانم‌ها فرشته عباسی، الهه بهشتی‌فر، زهرا جعفری و نسترن رشید بر عهده داشتند، مباحث علمی به‌روز، شیوه‌های صحیح شیردهی، مدیریت مشکلات رایج شیردهی و راهکار‌های موثر در حمایت از مادران باردار و شیرده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) آباده در پایان گفت: شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی ضمن مرور دستورالعمل‌های کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر، با آخرین متد‌های مشاوره و آموزش چهره‌به‌چهره با مادران آشنا شدند تا بتوانند در فرآیند ارائه خدمت، نقش آموزشی خود را به بهترین نحو ایفا کنند.