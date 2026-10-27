به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: با توجه به برگزاری هفتگی کمیته مشترک مربوط به تعیین و بررسی حداکثر قیمت کالا‌های مذکور، قیمت این اقلام تعیین شده است.

جواد سلطانی کاظمی افزود: قیمت ۵۰ قلم کالا‌های اساسی سبد خانوار مربوط به بازه زمانی ۳ آبان ماه تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ است.

وی ادامه داد: این فهرست شامل تره‌بار، سبزیجات، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و حبوباتی است که عمدتاً به صورت فله عرضه می‌شوند و برچسب قیمت ندارند؛ علاوه بر این، کالا‌های حائز اهمیت دیگر مانند روغن نیز با تأکید مجدد بر قیمت مصوب رصد خواهند شد.