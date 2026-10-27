\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u0628\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0627\u0646\u062f\u0646 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u062c\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0633\u067e\u0627\u0633\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n\u0641\u062c\u0631\u0633\u067e\u0627\u0633\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0646\u0641\u062a \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633\u060c \u0631\u0648\u06cc\u0627\u0644\u200c\u0622\u0646\u062a\u0648\u0631\u067e\u060c \u0628\u0648\u0627\u0648\u06cc\u0634\u062a\u0627 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0641\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a.