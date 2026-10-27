در راستای رسیدگی مستقیم به درخواست‌ها و مسائل جامعه ایثارگری، ملاقات عمومی و دیدار مردمی عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، صبح امروز در مرکز هاتف این اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در راستای رسیدگی مستقیم به درخواست‌ها و مسائل جامعه ایثارگری، ملاقات عمومی و دیدار مردمی عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، صبح امروز در مرکز هاتف این اداره کل برگزار شد.

در این برنامه، مدیرکل به صورت چهره‌به‌چهره با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دیدار کرد و ضمن استماع مسائل و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات مربوطه صادر نمود.

این دیدار در فضایی صمیمی و با هدف تقویت ارتباط نزدیک‌تر مدیران با جامعه هدف و تسهیل در فرآیند خدمت‌رسانی انجام گرفت.