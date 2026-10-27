

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و هفته سلامت بانوان، کارگاه آموزشی «اخلاق ورزش و سبک زندگی اسلامی» با حضور یکصد نفر از بانوان ورزشکار، مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی و کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهرستان میبد، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شد.

مسعود سعادت بخش معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری ویژه میبد و ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان با حضور در این کارگاه آموزشی، میدانداری بانوان در عرصه ورزش در شهرستان میبد را آینده دار عنوان کردند.

علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: این کارگاه آموزشی صبح امروز در سالن کنفرانس فرمانداری ویژه شهرستان میبد و در راستای اجرای طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» برگزار شد.

ابراهمی افزود: در این کارگاه، خانم مروتی، مدرس کارگاه، به تبیین اهمیت پیوند ورزش با اخلاق و آموزه‌های اسلامی پرداخت و نقش ورزش اخلاق‌مدار را در ارتقای سلامت جسمی و روحی، تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش نشاط اجتماعی تشریح کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان میبد با بیان اینکه این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان و ترویج ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در محیط‌های ورزشی برگزار شد گفت: توجه هم‌زمان به سلامت جسم و روح و بهره‌گیری از ظرفیت ورزش در تقویت بنیان خانواده یک ضرورت است.

ابراهیمی درادامه اجرای این کارگاه در چارچوب طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش»، را گامی در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کنار برنامه‌های ورزشی و ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه عنوان کرد.