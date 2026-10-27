دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، مراسم اربعین را دارای ظرفیت‌های عظیم تمدنی دانست که می‌تواند راه آزادی و استقلال را برای بشریت هموار و آینده جهان اسلام را تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و پنجاهمین نشست ستاد مرکزی اربعین، سردار رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: از سوی مقام معظم رهبری، سلام ایشان را به ستاد اربعین ابلاغ می‌کنم.

وی، نظریه اربعین تمدنی و رویکرد استراتژیک آن را فراتر از یک مراسم صرف مذهبی دانست و گفت: اربعین تمدنی، زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است.

سردار رحیم صفوی تأکید کرد: کلان پروژه اربعین تمدنی، نه تنها برای شیعیان و مسلمانان، بلکه برای همه بشریت می‌تواند راه آزادی و استقلال را نشان دهد و آینده جهان اسلام را تعیین کند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، محور این حرکت را انقلاب اسلامی و رهبری آن دانست و بیان کرد: امنیت آینده کشور‌های منطقه در گرو این حرکت عظیم تمدنی است.

وی همچنین انقلاب اسلامی را یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر دانست و افزود: انقلاب اسلامی بزرگترین شکست استراتژیک برای صهیونیسم در منطقه بود.

سردار صفوی، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران را جنگی فرهنگی و تمدنی دانست و ضمن تأکید بر قدرت و نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در نظم منطقه‌ای، بیان داشت: هیچ صلحی بدون مشارکت ایران در منطقه شکل نخواهد گرفت.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در این نشست، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اربعین را حرکتی اساساً فرهنگی دانست و اظهار داشت: آنچه در ستاد اربعین و کمیته‌های آن انجام می‌شود، فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات این حرکت بزرگ فرهنگی است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، پیوست فرهنگی و رسانه‌ای را لازمه همه برنامه‌های ستاد اربعین برشمرد و افزود: حرکت فرهنگی و تمدنی پیاده‌روی اربعین با رویکردی فرهنگی و با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای، می‌تواند نقش و جایگاه خود را در جهان اسلام تبیین کند.

پورجمشیدیان با تأکید بر پیوند عمیق اربعین با فرهنگ اسلامی، جایگاه این رویداد را در جهان اسلام فراتر از یک گردهمایی صرف مذهبی و دارای ظرفیت‌های عظیم تمدنی دانست.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به «کلان پروژه اربعین تمدنی» گفت: این حرکت که با همکاری سردار رحیم صفوی و همکارانشان، جمعی از دانشگاهیان و اساتید، علمای حوزه و دیگر صاحب‌نظران آغاز شده است گام بزرگی در جهت شناخت ظرفیت‌های تمدنی پیاده‌روی اربعین محسوب می‌شود.