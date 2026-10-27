به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام محمد کریمی با بیان اینکه فراخوان مسابقه مطالعاتی «محراب نور» با موضوع نماز در سیره فاطمی چهارمحال و بختیاری منتشر شده است، گفت: این بانوی بزرگوار در تمام ساحت‌های زندگی یک الگو نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان‌ها هستند.

دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بُعد عبادی سیره حضرت صدیقه طاهره (س) از ماندگارترین ابعاد حیات ایشان است، افزود بر این اساس ایشان را با القابی همچون «عابده»، «زاهده»، «راکعه» و «ساجده» می‌شناسیم که نشان از کثرت دعا و تضرع و عبادت ایشان در پیشگاه خداوند متعال دارد.

کریمی بیان کرد: نماز در سیره کلامی و عملی حضرت زهرا (س) نه یک تکلیف تحمیلی بلکه از سر نیاز و عشق به محضرت ذات اقدس الهی می‌دانستند لذا این فریضه، اولویت و محور زندگی ایشان به‌شمار می‌رود و خاصه در موعد شب به عبادت می‌پرداختند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان با اشاره به اینکه در ایام فاطمیه مسابقه محراب نور از سوی این ستاد و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، آشنایی مخاطبان با سیره کلامی و عملی حضرت درباره فریضه الهی نماز است.

کریمی یادآور شد: علاقه‌مندان تا ۲۵ آبان‌ماه فرصت دارند پس از دریافت محتوای مسابقه از کانال اطلاع‌رسانی ستاد اقامه نماز استان ارسال کنند.