سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوار‌ها گفت: عدالت با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی و داده‌های دقیق برای تخصیص یارانه‌ها و اخذ مالیات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اشاره به اولویت دولت در رسیدگی به معیشت مردم، اظهار کرد: دولت خود را مکلف به حل مسائل معیشتی مردم می‌داند و فراتر از آن، به دنبال ارتقای رفاه عمومی است؛ با این حال، در گام نخست باید برای حفظ معیشت خانوار‌ها و تأمین نیاز‌های اساسی آنان تلاش کرد.

او با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش قیمت‌ها، تهدید‌ها و محاصره اقتصادی افزود: در پی این شرایط، قدرت خرید بخشی از خانوار‌ها کاهش یافته و سفره برخی از مردم کوچک‌تر شده است. از این رو، دولت در راستای تحقق عدالت، دو مسیر را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند؛ نخست، بازنگری در شمول دریافت یارانه‌ها و حذف افرادی که طبق قانون نباید مشمول این حمایت‌ها باشند و دوم، افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این دو اقدام، فرایند‌هایی مجزا، اما مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: در شناسایی افراد و بررسی اطلاعات مربوط به وضع اقتصادی خانوارها، سازمان امور مالیاتی به دلیل برخورداری از داده‌های مناسب، نقش مؤثری دارد. با این حال، اجرای این برنامه به همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند است.

رشد ۵۰ درصدی حمایت‌ها برای تقویت قدرت خرید خانوار‌ها

مهاجرانی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبار حمایتی گفت: این افزایش با تکیه بر خوداظهاری افراد، اطلاعات دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین شاخص‌های تعیین‌شده انجام می‌شود.

او افزود: افرادی که خود را نیازمند دریافت این حمایت‌ها می‌دانند نیز می‌توانند در مراحل بعدی وارد فرایند بررسی شوند. در این چارچوب، پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود تا اطلاعات و درخواست خود را اعلام کنند و پس از آن، داده‌های ارائه‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت استفاده از اعتبار حمایتی برای تأمین کالا‌های اساسی اظهار کرد: بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، معمولاً حدود ۹۰ درصد خرید‌ها از محل اعتبار تخصیص‌یافته برای دو ماه، در ماه نخست انجام می‌شود.

مهاجرانی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به جبران بخشی از کاهش دریافت کالری خانوار‌ها کمک کند؛ کاهشی که در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با افت مصرف برخی اقلام اساسی، از جمله برنج و گوشت قرمز، مشاهده شده بود.

او ابراز امیدواری کرد که افزایش ۵۰ درصدی حمایت‌ها نیز در جبران این کاهش و بهبود وضع معیشتی خانوار‌ها مؤثر باشد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: برنامه دولت این است که قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در زمینه تأمین کالا‌های اساسی، حفظ شود و حمایت‌ها به‌گونه‌ای تخصیص یابد که قشرهای نیازمند بتوانند نیاز‌های ضروری خود را تأمین کنند.

عدالت با شعار محقق نمی‌شود

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار‌های تخصیص یارانه و دریافت مالیات، گفت: دولت به دنبال تحقق عدالتی است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد و باید توجه داشت که عدالت با شعار محقق نمی‌شود، بلکه به اقدام عملی نیاز دارد.

او افزود: برای اتخاذ تصمیم‌های درست، باید داده‌های دقیق و قابل اتکا در اختیار داشته باشیم تا مشخص شود یارانه‌ها باید به چه افرادی و در چه بخش‌هایی تخصیص یابد و مالیات باید از چه کسانی دریافت شود.

مهاجرانی با اشاره به نقش زیرساخت‌های اطلاعاتی در تحقق عدالت اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و هماهنگی میان چند برنامه زیرساختی که رئیس‌جمهور نیز بار‌ها بر ضرورت اجرای آنها تأکید کرده است، بتوانیم زمینه تحقق عدالت را فراهم کنیم.

او از پایگاه ملی اطلاعات مکانی مبتنی بر کدپستی موسوم به «جی‌نف»، اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین سامانه کاداستر و اطلاعات مربوط به اراضی به‌عنوان بخشی از این زیرساخت‌ها نام برد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: هم‌راستا شدن این برنامه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و دارایی‌های افراد کمک کند و زمینه تخصیص هدفمندتر یارانه‌ها و دریافت عادلانه‌تر مالیات را فراهم آورد.

در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نمی‌آئیم

سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری، با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی و پیگیری صلح عزتمندانه اظهار کرد: برای حفظ منافع ملی کشور، به دنبال آن هستیم که موضوع صلح را با عزت دنبال کنیم.

او افزود: هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز کشورمان صورت بگیرد، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از کشور دفاع خواهند کرد و همان‌طور که پیش‌تر نیز

نشان داده‌ایم، در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه حفظ منافع ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: پیگیری صلح با عزت، به معنای نادیده گرفتن ضرورت دفاع از کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به سرزمین خود، با قدرت از منافع ملی و تمامیت ارضی دفاع خواهد کرد.

او افزود: هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز کشورمان صورت بگیرد، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از کشور دفاع خواهند کرد و همان‌طور که پیش‌تر نیز نشان داده‌ایم، در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه حفظ منافع ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: پیگیری صلح با عزت، به معنای نادیده گرفتن ضرورت دفاع از کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به سرزمین خود، با قدرت از منافع ملی و تمامیت ارضی دفاع خواهد کرد.

تردد در مرز ایران و پاکستان در جریان است؛ پیگیری‌های دیپلماتیک ادامه دارد

سخنگوی دولت، در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تردد کامیون‌ها در مرز ایران و پاکستان و مشکلات رانندگان و فعالان تجاری اظهار کرد: بخش عمده واردات و صادرات و مراودات تجاری کشور از طریق مرز‌های دریایی انجام می‌شد و زیرساخت‌های موجود در مرز‌های زمینی به اندازه کافی پاسخگوی حجم مراجعات ایجادشده نبود.

او افزود: این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفته و گمرک مأموریت یافته است با همکاری ستاد‌های مرتبط، زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و تسریع تردد و مبادلات تجاری فراهم کند.

سخنگوی دولت با اشاره به فشار‌های ناشی از محاصره اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های تجاری کشور تصریح کرد: این شرایط از آثار محاصره‌ای است که شاهد آن هستیم و طرف مقابل تلاش کرده است مسیر‌های دریایی و زمینی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد.

مهاجرانی با بیان اینکه پیگیری‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد، گفت: مرز باز است و تردد در حال انجام است. دولت پاکستان نیز در این زمینه همکاری‌هایی داشته و همکاران ما در دستگاه دیپلماسی همچنان موضوع را پیگیری می‌کنند.

او ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و دستیابی به صلح پایدار، امکان استفاده کامل از ظرفیت مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی کشور برای توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری فراهم شود.

دولت برای طرح های مختلف امنیتی آمادگی کامل دارد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در خصوص احتمال بروز ناامنی داخلی در آبان‌ماه و بررسی سناریو‌های احتمالی در این زمینه اظهار کرد: دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور موضوعی است که پیش‌تر نیز شاهد آن بوده‌ایم و این مداخلات خسارت‌های انسانی و عاطفی سنگینی برای مردم به همراه داشته است.

او با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: در موضوعات مختلف دیده‌ایم که برخی طرف‌های خارجی از هیچ تلاشی برای ایجاد مشکل و بی‌ثباتی در کشور فروگذار نمی‌کنند و به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌های جدید مواجه کنند.

مهاجرانی با اشاره به حملات روز نخست جنگ رمضان به میناب و لامرد گفت: در جریان جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که در نخستین روز جنگ، میناب و لامرد مورد حمله قرار گرفتند؛ اقداماتی که بیانگر شدت خشونت و بی‌رحمی طرف مقابل بود.

او تأکید کرد: دولت و سایر نهاد‌های مسئول در حوزه امنیتی و مدیریت بحران، برای مواجهه با سناریو‌های مختلف آمادگی کامل دارند.

سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: اطمینان داریم که با حفظ وحدت مقدسی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، می‌توانیم از بحران‌هایی که دشمنان درصدد ایجاد آن هستند عبور کنیم.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی ملی می‌تواند مانع شکل‌گیری بسیاری از بحران‌ها شود و اگر در کنار یکدیگر بایستیم، با انسجام بیشتری از مشکلات احتمالی عبور خواهیم کرد.

جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری برای ارتقای کیفیت خودرو دنبال می‌شود

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خودرو، وضع رقابت در صنعت خودروسازی و ضرورت ورود خودروسازان خارجی اظهار کرد: همه ما امیدواریم مردم کشورمان، همانند سایر حقوق خود در زندگی، به وسایل نقلیه باکیفیت و متناسب با شأن خود دسترسی داشته باشند.

او با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی گفت: بررسی ادعای زیان‌دهی شرکت‌ها و ارزیابی وضعیت مالی آنها باید بر اساس صورت‌های مالی و اطلاعات دقیق انجام شود.

مهاجرانی با تشریح راهبرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو افزود: ارتقای رقابت‌پذیری، انتقال فناوری، بهبود کیفیت محصولات و حمایت از مصرف‌کنندگان از محور‌های اصلی این راهبردهاست. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن زمینه حضور خودروسازان معتبر نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی و سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران معمولاً در شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی برای ورود به یک کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از مشکلات شرایط نه جنگ و نه صلح نیز همین است؛ زیرا بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به مونتاژ خودرو محدود نیست، بلکه این وزارتخانه به دنبال آن است که از طریق جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، زمینه تولید خودرو‌های باکیفیت و عرضه محصولات مناسب به مردم کشورمان را فراهم کند.

فرهنگ از اولویت‌های دولت است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بودجه بخش فرهنگ، به‌ویژه فرهنگ دینی و قرآنی، با توجه به شرایط خاص کشور اظهار کرد: فرهنگ یکی از اولویت‌های دولت است و دولت توجه ویژه‌ای به این حوزه دارد.

او افزود: حضور رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در رویداد‌های فرهنگی، نشان‌دهنده توجه دولت به موضوع فرهنگ است. با وجود محدودیت‌ها، بودجه‌هایی به این بخش اختصاص یافته است.

سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد دولت در تخصیص منابع تأکید کرد: رویکرد کلی دولت، تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد و ارزیابی نتایج است. تلاش شده است اعتبارات با توجه به عملکرد و میزان اثربخشی نهاد‌ها اختصاص یابد تا منابع به شکل مؤثرتری هزینه شود.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: دولت به اهمیت فرهنگ باور دارد، اما در حوزه بودجه‌ریزی نیز تلاش می‌کند با رویکردی علمی و مبتنی بر ارزیابی عملکرد تصمیم‌گیری کند.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج در ماه‌های اخیر

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن صف متقاضیان وام ازدواج گفت: تسهیلات ازدواج یکی از ابزار‌های حمایتی دولت از خانواده‌هاست و هر سال نیز منابعی برای آن در بودجه پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به مشکلات ایجادشده در شبکه بانکی در پی حملات سایبری سال گذشته و سال جاری افزود: این شرایط تا حدودی بر روند پرداخت تسهیلات و طولانی شدن صف متقاضیان تأثیر گذاشته است.

مهاجرانی تصریح کرد: در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر، میزان پرداخت تسهیلات ازدواج دو تا سه برابر افزایش یافته است و امیدواریم با تداوم این روند، صف متقاضیان کوتاه‌تر شود.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که با افزایش ازدواج و فرزندآوری، سیاست‌های حمایتی دولت از خانواده‌ها به اهداف موردنظر نزدیک‌تر شود.

مردم صاحبان اصلی کشور هستند؛ تغییر قیمت‌ها باید اطلاع‌رسانی شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت بلیت قطار بدون اطلاع‌رسانی قبلی و نگرانی مردم از تکرار چنین اتفاقاتی در حوزه‌های دیگر، اظهار کرد: مردم برای دولت نه‌تنها محرم، بلکه مالکان اصلی این سرزمین هستند و دولت خود را موظف می‌داند با مردم شفاف و صادقانه گفت‌و‌گو کند.

او با تأکید بر ضرورت رعایت سازوکار‌های قانونی در تغییر قیمت‌ها افزود: هرگونه تغییر قیمت، متناسب با شرایط، باید در ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه بررسی و تصویب شود و اطلاع‌رسانی لازم نیز به مردم صورت بگیرد.

مهاجرانی تصریح کرد: اگر مسئولان مربوطه این فرایند را به‌درستی طی نکرده باشند، باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند و از آنان عذرخواهی کنند. در این زمینه، هیچ دلیلی برای خودداری از عذرخواهی در صورت بروز خطا وجود ندارد.

او با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره اطلاع‌رسانی در موضوع افزایش قیمت‌ها و همچنین اینترنت گفت: اگر اطلاع‌رسانی به‌درستی به مردم نرسیده و آنان از تصمیم‌ها مطلع نشده‌اند، باید این روند اصلاح شود و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و گسترده‌تری صورت بگیرد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: حق مردم است که پیش از اجرای تصمیم‌هایی که بر زندگی و هزینه‌های آنان تأثیر می‌گذارد، در جریان موضوع قرار بگیرند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد، باید مسئولان مربوطه پاسخ‌گو باشند.

تأکید دولت بر صیانت از ظرفیت خیرین در عدالت آموزشی

مهاجرانی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار تأمین منابع پایدار صندوق توسعه عدالت آموزشی و جلوگیری از آسیب دیدن نهاد‌های خیریه فعال در حوزه مدرسه‌سازی اظهار کرد: مباحث مربوط به این صندوق و سازوکار اجرایی آن همچنان در حال بررسی و گفت‌وگوست.

او با اشاره به نقش خیرین در تأمین نیاز‌های آموزشی کشور افزود: جامعه خیرین مدرسه‌ساز یکی از ظرفیت‌های بزرگ مردمی کشور است که هر سال منابع قابل‌توجهی را برای توسعه فضا‌های آموزشی اختصاص می‌دهد. دولت این ظرفیت را به رسمیت می‌شناسد و قدردان تلاش‌های خیرین است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: در طراحی و اجرای سازوکار‌های جدید تأمین مالی آموزش باید دقت شود که فعالیت نهاد‌های موجود آسیب نبیند؛ زیرا شکل‌گیری برخی صندوق‌ها ممکن است به

‌گونه‌ای پیش برود که عملکرد نهاد‌هایی را که پیش‌تر در این حوزه فعال بوده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.

مهاجرانی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی گفت: عدالت یکی از محوری‌ترین موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهور است و عدالت آموزشی جایگاه ویژه‌ای در دیدگاه‌ها و برنامه‌های ایشان دارد.

او ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی صندوق توسعه عدالت آموزشی و پیگیری برنامه‌های مکمل، از جمله برگزاری نشست‌های مستمر با مسئولان وزارت آموزش و پرورش، زمینه کاهش نابرابری‌های آموزشی و دسترسی عادلانه‌تر دانش‌آموزان به امکانات و فرصت‌های تحصیلی فراهم شود.

سخنگوی دولت همچنین بر ضرورت توجه به سازوکار تأمین منابع صندوق و هماهنگی آن با ظرفیت‌های مردمی و خیرین تأکید کرد تا حمایت از عدالت آموزشی بدون تضعیف مشارکت‌های مردمی ادامه یابد.

سخنگوی دولت، در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و افزایش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در طول جنگ، حتی شاهد پهلوگیری یک کشتی حامل محموله‌های دارویی نیز نبودیم و طبیعی است که اختلال در روند عرضه و تقاضا، بازار دارو را تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

مهاجرانی تأکید کرد: با وجود این شرایط، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت تمام تلاش خود را برای مدیریت وضعیت و کاهش فشار بر مردم به کار گرفته‌اند.

او با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده گفت: دولت از طریق اجرای این طرح به دنبال آن است که هزینه‌های درمان را به حداقل برساند و خدمات و اقدامات ضروری در سبد درمانی مردم قرار گیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: گاهی مردم درباره ضرورت برخی خدمات یا اقدامات درمانی تجویزشده پرسش‌ها و ابهاماتی دارند. اجرای طرح پزشک خانواده می‌تواند به ساماندهی خدمات درمانی، تشخیص نیاز‌های واقعی بیماران و استفاده هدفمندتر از منابع کمک کند.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت حمایت بیمه‌ای از مردم تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف دولت، استفاده از ظرفیت بیمه‌ها برای کاهش فشار هزینه‌های درمان بر خانوارهاست تا مردم در کنار نگرانی ناشی از بیماری، با دغدغه‌های سنگین مالی نیز مواجه نباشند.

با فروش صوری اینترنت برخورد جدی می‌شود

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب افزایش ۴۰ درصدی تعرفه خدمات اینترنتی گفت: اپراتور‌ها باید از محل این افزایش درآمد، کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و با هرگونه فروش خدماتی که عملاً ارائه نمی‌شود، برخورد خواهد شد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش هزینه خدمات اینترنت و ضرورت ارتقای کیفیت متناسب با تعرفه‌های جدید اظهار کرد: طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه‌های مورد اشاره از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۳ ثابت مانده بود و اپراتور‌ها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده بودند.

او افزود: این درخواست پس از چندین مرحله بررسی و رفت‌وبرگشت در ستاد تنظیم بازار، به تصویب افزایش ۴۰ درصدی منجر شد.

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی در پی تغییرات نرخ ارز گفت: حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مناسب به سرمایه‌گذاری مستمر و تأمین تجهیزات نیاز دارد. در سال‌های گذشته نیز به دلیل محدودیت‌های قیمتی، شاهد افت کیفیت خدمات بوده‌ایم.

مهاجرانی ابراز امیدواری کرد اپراتور‌ها با استفاده از منابع حاصل از افزایش تعرفه‌ها، کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و زمینه رضایت بیشتر کاربران را فراهم کنند.

او تأکید کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر برخورد جدی با هرگونه «خالی‌فروشی» اینترنت تأکید کرده است؛ به این معنا که اگر خدماتی به مردم فروخته شود، اما متناسب با آن، خدمت مورد انتظار ارائه نشود، موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

محله‌محوری لزوماً به ردیف بودجه مستقل نیاز ندارد

سخنگوی دولت با تأکید بر تقویت نقش اجتماعی مساجد، مدارس و محله‌ها گفت: محله‌محوری رویکردی مبتنی بر مشارکت عمومی است و هرجا برای تحقق آن به منابع مالی نیاز باشد، تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص برای محله‌محوری در بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: محله‌محوری اساساً رویکردی مشارکتی است و قرار است بر پایه حضور و مشارکت مردم شکل بگیرد.

او با اشاره به نقش مساجد، مدارس و محله‌ها در شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی و حل مسائل عمومی افزود: در دهه‌های گذشته، این فضا‌ها پایگاه‌هایی برای گردهمایی مردم، گفت‌و‌گو و حل مسائل محلی بودند و لازم است این کارکرد اجتماعی بار دیگر تقویت شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قرار نیست هر نهادی که برای پاسخ‌گویی به یک نیاز اجتماعی شکل می‌گیرد، الزاماً به سازمانی تبدیل شود که برای فعالیت خود به‌طور مستقل بودجه دریافت کند. رویکرد محله‌محوری، پیش از هر چیز، رویکردی اجتماعی و مبتنی بر مشارکت عمومی است.

مهاجرانی با اشاره به ضرورت احیای هویت اجتماعی محله‌ها گفت: محله‌ها در گذشته فضایی برای زندگی اجتماعی و تعامل مردم بودند، اما امروز در بسیاری از موارد، کارکرد کوچه‌ها به پارک خودرو محدود شده است. هدف این است که با تقویت مشارکت اجتماعی، بخشی از کارکرد‌های گذشته محله‌ها احیا شود.

او تأکید کرد: اجرای برنامه‌های محله‌محور لزوماً به بودجه مستقل نیاز ندارد، اما هرجا برای پیشبرد این برنامه‌ها تخصیص اعتبار ضروری باشد، منابع لازم در نظر گرفته خواهد شد.